根據路透社針對經濟學家所做調查結果，各界預期通貨膨脹已達高峰、且衰退憂慮日增之際，美國聯邦準備理事會（Fed）9月將升息50個基點（2碼）。

本月16至19日的路透社調查中，多數經濟學家預測下月會升息半個百分點，使基準利率來到2.75%至3.00%，這與上次調查結果相同。

94位受訪者中，僅18位預期聯準會將升息75個基點。

3月以來累計升息幅度已達225個基點，且腳步尚未停歇，使得衰退逼近。調查顯示，1年內預計會出現衰退的機率中位數為45%，高於7月的40%，2年內的機率為50%。

48位經濟學家中有37位表示，如果美國未來2年內進入衰退，時間不會長，幅度也輕微；10人認為會是漫長且輕微的衰退，只有1人認為衰退會漫長且嚴重。

近9成受訪者預期年底前基準利率至少會調高至3.25%至3.50%，與上次調查結果大致相同。

根據預測中值，明年第1季可能達到終端利率，屆時利率將會來到3.50%至3.75%，但近37位回答額外問題的經濟學家，有8成、也就是29人認為，利率將比預期更高。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110822