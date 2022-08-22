大陸房企8月份償債高峰已至，加上利息償還、按期施工保交樓等壓力，近日，多家房企或地方城投公司密集公布發行中期票據的計畫。

證券日報初步統計，8月1日至8月21日，房地產企業已發行或擬發行上市的中期票據超過13筆，合計規模超過人民幣（下同）124億元。

業內人士分析，從發行主體來看，仍以國企、央企及地方城投公司為主，但示範民營房企近期也透露出發債計畫，甚至出現個別規模較小房企的身影；從發行規模來看，多在5億元至30億元之間，規模適中，可操作性強。從發行用途來看，主要有兩種，一是擬用於償還到期債務及利息等；二是主要用於專案建設。

自去年底開始，監管單位數次提及鼓勵企業通過債券發行滿足合理融資需求，此後無論是並購債還是信用保護工具，均得到積極回應並實施落地。其中，中期票據具有發行量大、期限長的特點，是房企在銀行間債券市場發行的重要債務融資工具。

據中指研究院統計，今年前7個月，房企共發行中期票據1,177.3億元，占全部發行額的38.8％；平均發行期限為3.9年，高於總發行期限均值0.3年。8月份以來，亦有多家房企完成中期票據發行工作，同時，還有多家房企在與相關機構溝通中，正在籌備發行中期票據融資。

8月18日，中國鐵建發佈8億元中期票據募集說明書；同日，武漢城建集團擬發行10億元中期票據。8月17日，濱江集團擬發行9.4億元中期票據；同日，北辰實業發佈一筆發行規模上限為14.3億元的中期票據申購說明。8月16日，市場層面有消息稱，龍湖集團將在8月份發行不超過15億元中期票據。

值得關注的是，市場在16日傳出，監管部門指示中債信用增進公司對房企發行的中期票據開展「全額無條件不可撤銷連帶責任擔保」，涉及旭輝控股、碧桂園、龍湖集團、新城控股等6家示範民營房企，以增加市場對房企中期票據的信心。