不少男性向女友求婚都會準備鑽戒，一名女網友抱怨，近日被男友求婚，但鑽戒的尺寸和她的手指差很多，他要求男友幫忙改戒圍，對方都敷衍帶過，事後她查看男友手機才發現，鑽戒竟是在電商平台買的二手貨，且才2000元，她直呼「心裡有點不舒服」，網友看了她的遭遇也勸她「這個婚別結了，妳會後悔的」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，自己對戒指品牌沒有偏好，沒有一定要幾克拉鑽戒，所以當男友拿出戒指向她求婚，外盒未標示品牌，當下她也沒有放在心上，唯獨令她在意的是戒指的尺寸和她的手指差很多，她要求男友再拿回購買的店家改戒圍，但男友都打哈哈帶過。

原PO事後無意間使用男友的手機逛蝦皮購物App，發現求婚鑽戒的交易紀錄，且還是二手價2000元，令她傻眼說，「我知道求婚只是一種形式，但買二手的，還是讓人心裡有點不舒服」。

貼文曝光，網友也直呼，「買二手的當求婚戒是什麼概念啊？」、「我寧可沒有婚戒，也不要這種敷衍的石頭」、「重點不是多少錢的問題吧，是他根本沒心啊」、「第一次看到有人在蝦皮買婚戒，還是二手」、「這個婚勸妳別結了，妳會後悔的」。