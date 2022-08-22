民進黨前新竹市長林智堅因「論文門」事件退選桃園市長，改由立委鄭運鵬上陣，外傳前立委鄭寶清將脫黨參選，鄭寶清今（22日）接受網路節目專訪強調，一個媽媽把小孩養大，能夠說丟掉就丟掉嗎？現在是天人交戰，內心非常掙扎，這兩天都睡不好、沒辦法入眠。此外，他也批評民進黨拋棄創黨精神、核心價值，「不是叫一個找不到路的人來建設桃園。」

關於換堅議題，鄭寶清表示，走了一個小智，來了一個寶可夢有改變嗎？核心價值不見，就得不到人民信賴。民進黨為何可以變成執政黨，就是堅持創黨精神，追求民主、自由、法治、人權，核心價值是清廉、勤政、愛鄉土，落實這些才能得到人民信賴，若大家都認同抄襲，「走了一個抄襲，來了一個挺抄襲的，未來怎麼教小孩子？」要讓一個國家滅亡，不是叫他去讀書而是叫他去作弊。

他說，民進黨放棄核心價值、不再堅持建黨精神就不會得到人民信賴，還要去告台大，等於跟社會價值對衝，受傷最大的就是台大，要和知識份子、台大價值對抗、和台灣一般人價值對抗，知識份子才是帶領社會往前走的力量，當這些人不認同時，就會帶領愈來愈大的人民來對抗。

鄭寶清表示，所有的行為都可以改變，但是核心價值不能改變，失血者並非是民進黨而是桃園人民，就是因為黨拋棄原來的初選制度，提名一個失德、失能的人來選，結果失德、失能者選不下去，又改一個認同抄襲的人，這沒有改變，只是把小智換成寶可夢而已，整個社會是不會認同的。

鄭寶清也說，當違背民進黨核心價值時，認同者就會減少，去跟社會價值對撞、跟公平正義對撞，傷害的一定是民進黨，從民調中可以看到年輕人、知識分子流失速度非常高，流失速度分常快就是因為不認同這種行為，民進黨很多民意代表就知道出問題了，若再不講，下次就換自己受傷，但講公平、正義的事情常常被出征。

鄭寶清說，民進黨選前大家爭、有個制度，輸的人甘願，自己也說過只要民調輸就退選，當放棄這個制度，一次錯第二次又錯了，可以看到如今換湯不換藥，怎麼會讓民進黨有未來，自然會有委員出來講話。立委高嘉瑜講真話就被批評，小粉紅、小粉綠、小粉藍已經喪失自己自主意識，都已經被被政客投機者綁票，沒有自己的思想跟著去出征，這是非常可怕的地方。