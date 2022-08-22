八里區公所將於26日、27日兩天，在八里區的頂罟天幕籃球場辦理「Bali海洋親子藝術季」活動，不僅有精彩的兒童劇表演，更設計闖關活動讓親子同樂，邀請大小朋友當天穿著海洋風服裝，當天前100位民眾，可獲得神秘小禮物，一起來歡樂一「夏」！

八里區公所表示，26日晚間是「Bali海洋親子藝術季：星光兒童劇」活動，活動中將以新北市超人氣性平吉祥物「企鵝暖爸」擔任暖場佳賓，蘋果劇團也將帶來經典戲劇《糖果森林歷險記》象徵傳達性別平權，讓孩子學會勇敢並尊重每一個人，沿路還有海洋生物的燈光迴廊可以拍照打卡。

27日下午則是「Bali海洋親子藝術季：週末最有趣」活動，除了有精彩兒童劇《黃金海底城》，現場也有職人老師教學趣味手作DIY課程、以及好玩刺激的闖關遊戲，歡迎爸爸媽媽帶著小朋友一起前來挑戰集點任務、兌換限量精美小禮物，也推薦親子能一同深入走訪知名的十三行-行動博物館，探索歷史悠久的文物，發掘出背後那些隱藏的神秘故事。

八里區長陳炳仲表示，八里區位於台灣海峽旁，是個依山傍海的港灣城市，轄內除了擁有挖子尾豐富生物多樣性的濕地生態，還有珍貴的文化遺址，因此2天的活動打造海洋主題樂園，並結合探訪十三行-行動博物館，與八里在地生態文化互相呼應。

八里區公所指出，「Bali海洋親子藝術季」除了精彩可期的戲劇演出與周邊活動外，八里區公所臉書粉絲專頁還同步進行線上抽獎活動，另外八里區公所與十三行博物館合作的花海正值盛開，八里城市沙雕展將持續展至10月11日，邀請大眾利用周末假日同樂。