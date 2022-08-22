農糧署今天在台灣省青果運銷合作社台中分社，舉辦台灣文旦外銷日本記者會。（陳世宗攝）

今年8月大陸禁止進口台灣文旦，農委會為穩定文旦產銷，研訂外銷、內銷、加工等三箭產銷調節措施。農糧署長胡忠一22日指出，兩年前台灣文旦開始出口13公噸到日本，今年已收到66公噸，希望可突破100公噸外銷到日本；日本是世界高價市場，讓日本消費者可吃到最高品質的台灣文旦。

農糧署今天在台灣省青果運銷合作社台中分社，舉辦台灣文旦外銷日本記者會。胡忠一說，台灣文旦行銷到國外市場，以香港和加拿大、新加坡與日本為主要推出目標，到昨天為止出口已592公噸，去年出口到大陸以外共404公噸，已比去年增加二成多，他認為今年出口很樂觀。

胡忠一表示，大陸從今年8月3日禁止台灣文旦進口，我們文旦出口從民國106年的2411公噸，大陸占98％，去年出口量7062公噸，大陸4821公噸，占68％，文旦出口到大陸已從98％降到68％；今年台灣文旦產量約減少一成，大陸今年禁止進口台灣文旦，對台灣影響並不嚴重。

胡忠一指出，日本同意進口台灣水果有11種，本來台灣文旦沒輸出日本，因為成本高，兩年前出口13公噸到日本，去年45公噸，今年到目前已收到66公噸，希望可突破100公噸到日本；日本是世界高價市場，讓日本消費者可吃到最高品質的台灣文旦。

農糧署輔導外銷業者及產地農民團體合作生產優質產銷履歷文旦輸銷日本，今年再度與日本笠間台灣辦事處合作，將台灣文旦供應茨城縣笠間市及大洗町內共21所學校約6930位學童享用營養午餐水果；讓日本學童認識台灣文旦的風味、特色及產區，拓展台灣文旦海外新市場。