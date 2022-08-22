美國知名馬術生活ELLA創辦人Melissa（右）在馬術俱樂部，向實體業者介紹直播電商平台「ishowlife愛秀生活」。（創意點子提供）

創意點子北美負責人David Liu（右）在馬術俱樂部，向美國西班牙裔前國會代表Elizabeth Gallagher介紹直播電商平台「ishowlife愛秀生活」。（創意點子提供）

美國知名馬術生活ELLA創辦人Melissa（左）在馬術俱樂部，向前美式足球大聯盟球員介紹直播電商平台「ishowlife愛秀生活」。（創意點子提供）

美國疫情後各行業慘淡市場消費力緊縮，台灣科技業創意點子應美國知名馬術生活ELLA的創辦人Melissa邀請，出席阿瑟頓Menlo Circus Club會員制鄉村馬術俱樂部50週年慶活動，將直播電商的新概念帶給矽谷一些被疫情衝擊的實體業者，協助他們轉型，更吸引當地VC的注意，台灣的科技不但讓矽谷新貴驚艷，更讓Taiwan can help又寫入新頁。

美國西班牙裔前國會代表Elizabeth Gallagher應創意點子北美負責人David Liu的邀請，專門飛來參加晚宴，也表達與創意點子合作的企圖。許多矽谷創投基金經理人也是馬會的會員，這次都注意到創意點子的直播概念。

直播電商是疫情下零售業的一劑強心針，去年不少政府與民間單位在輔導零售業數位轉型時主動尋求合作，將直播電商納入數位轉型之中，更積極將商品銷往至海外做跨境電商，許多廠商也發現，透過直播電商銷售不失為一大營銷管道，不但增加品牌曝光更有導購率。

創意點子擁有的直播電商平台「ishowlife愛秀生活」，擁有台灣、美國、中國、日本、歐盟等48國的發明專利，並曾與中國淘寶等國際電商平台打贏專利戰，尤此可見台灣傲人的軟實力。創意點子最核心的技術，就是當影片播放時，旁邊同時出現商品選單，閱聽者如果想購買，只需點選就會進入商品「下單」的頁面，所需交易時間不到15秒，掌握購買的關鍵76秒黃金銷售，快速下單完成購買，既直覺、又方便，打破過往需要額外花費時間查詢及購買的流程，滿足隨看即買需求並方便商家管理和收單。創造消費者更好的購物體驗，是刺激下單的必要條件，創意點子不僅可以在臉書（FB）、twitter等平台上使用直播隨看及即買技術的團隊，其自創電商直播平台-愛秀生活更在一年中舉辦超過20000多場直播。隨著直播分潤該公司2021年來到30億元大關。

福布斯雜誌評定阿瑟頓（Atherton）94027的為美國最昂貴的郵遞區號。19世紀末期，一開始是富裕的舊金山人夏日度假勝地，如今已轉變為矽谷高層管理人員、著名風險投資家和富裕的社交名流的所在地。當地居民通過建造豪宅和私人莊園來延續這座城市的宏偉生活方式的文化，阿瑟頓內有四個主要社區，每個社區都有自己的特色，但又都與住宅區整體風格一致。Menlo Circus Club馬術運動俱樂部今年50週年慶，眾多的世界頂級選手齊聚一堂。