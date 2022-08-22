華夏(1305)第二季受到宏觀經濟衝擊整體需求轉弱，每股虧損0.15元，華夏認為，目前營運已經接近谷底，PVC報價可望於第三季見底，第四季均價隨著供需轉佳，報價可望見到緩步回升。

華夏第二季營收48.4億元，季減少8.81%、年增加5.76%，單季稅後淨損8800萬、季減少119%、年減少116%，單季每股虧損0.15元；單季毛利率5.15%，季減少9個百分點、年減少20.8個百分點。

華夏第二季每股虧損0.15元，虧損幅度小於市場預期，主要是因為大陸封控導致內貿不順，業者低價大量出口，加上俄烏戰爭、通膨等因素壓抑PVC需求，報價於第二季下跌17%，原料部份，儘管上游原料EDC、乙烯於第二季下跌14%、26%，但因進料時間差導致尚在消化較為高價之原料，導致第二季毛利率季減9個百分點、至5.2%。

華夏認為現階段營運谷底已近，PVC報價可望緩步復甦，儘管PVC報價季初至今仍下跌16%，但跌勢相對趨緩，主要是可觀察到大陸PVC行情7月中旬已觸底反彈，但出口去化之必要性已大幅減少；再者，大陸政府陸續祭出寬鬆房地產、擴大基建等政策，可望刺激第四季後PVC需求；另外，南亞、東南亞庫存偏低，詢價意願逐漸提升；整體來說，預期PVC報價可望於第三季見底，第四季均價隨著供需轉佳而緩步回升3~7%。

此外，華夏PVC管材因國內建築需求持續穩定、膠皮/布類產品已開始感受北美下游補庫存需求，儘管PVC市況不佳，華夏1~7月總去化量僅年減2%，顯示其努力維持產銷平衡，可望於市況轉佳後營運快速回升。