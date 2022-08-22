嘉義市新建綠能永續循環中心今天舉辦第一階段環評公聽會，嘉義縣民代抗議。（讀者提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市新建綠能永續循環中心將建置新型式焚化爐，正在走環評程序，預估最快今年底辦理招標，22日開公聽會，嘉義縣中埔、水上民代率眾抗議，訴求不要原址興建，市府環保局表示，這座新焚化爐更減汙、提高環保效能，會持續與周邊民眾溝通。

立委蔡易餘表示，嘉義市政府要在原址新建焚化爐，焚化量從原本200噸提高到500噸，未來嘉義市焚化爐可能要幫忙收外縣市的垃圾，置鄰近水上鄉、中埔鄉人於何地？對嘉義縣民不公平。

蔡易餘指出，焚化爐要放在嘉義縣人口密集的區域一定要對水上、中埔的民眾有交代，但市府態度傲慢，要蓋更大的焚化爐危及民眾的健康問題，不會接受市府在原址重建焚化爐。

市府環保局表示，目前焚化廠已營運23年，每日處理量約200噸，量能不足，規畫現址新建綠能發電廠，汰換舊焚化爐，建置新型焚化爐，提高效能，擬於2015年新型焚化爐建好後，分階段讓舊焚化爐退役停用。

綠能發電廠規畫每日處理500噸垃圾量，包括環保金爐，新廠能減汙、提升熱值、減灰減渣、減排廢氣，提升環保效能，今天是辦理第1階段公聽會，預計1個月後開環評委員會，最快今年底辦理公告招標。

嘉義縣立委蔡易餘、中埔鄉長李碧菁、議員林緗亭、黃榮俊、陳柏麟及多位民意代表偕眾到會場表達強烈不滿，反對嘉義市焚化爐原地重建。