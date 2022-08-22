藝人柯佳嬿與坤達因為拍戲結緣，在愛情長跑多年後2人於2017年底登記結婚，並在隔年舉辦婚禮，雖然如今已成為夫妻4年多，但是倆人都很低調，只偶爾在社群平台上互動、撒狗糧。21日柯佳嬿突然PO出坤達睡相照，老公超迷惑動作讓她寫下一個問號。

照片中，坤達身穿黑色背心，躺在純白的枕頭上熟睡，右手食指和拇指緊緊捏在下巴上，像在擺pose，看起來像是在睡夢中也不忘秀自己的帥氣，這樣自戀的迷惑表情，似乎讓柯佳嬿充滿著黑人問號。坤達與柯佳嬿感情穩定，坤達曾透露自己很欣賞柯佳嬿過生活的方式，婚後新鮮得像再談了一次戀愛，還希望老婆能時時刻刻在自己身邊，老婆奴姿態閃瞎了不少網友。

事實上，2019年的時候坤達就曾放出柯佳嬿的睡相照，這可以説是柯佳嬿來自三年後的反擊。三年前的照片中，柯佳嬿躺在沙發上，側身給兩個毛小孩讓出睡覺空間，身著休閒服裝，頭髮凌亂一手貼臉，看起來非常有生活氣息。