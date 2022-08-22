台南2警遭砍殺雙亡 歹徒逃亡劫走警槍、24發子彈

台南市警2分局民權派出所2名員警凃明誠、曹瑞傑，今（22日）上午追捕涉嫌偷竊的嫌疑犯，過程中遭到歹徒割喉攻擊，2人送醫後雙雙不殉職，而2005年也曾發生一起震驚社會的汐止殺警奪槍案，2名員警在簽巡邏箱時，被凶狠的狂徒刺殺，釀1死1重傷。

回顧當年案情，2005年4月10日，台北縣（今新北市）政府警察局汐止分局橫科派出所員警洪重男、張大皞分騎兩部巡邏機車，至汐止市農會白雲辦事處後門、橫科路4巷的巡邏箱簽到，遭尾隨的王柏忠、王柏英兄弟，從背後偷襲，用西瓜刀、拔釘鐵鍬猛砍狂刺，兩名員警倒地後，王家兄弟檔奪走張大皞的警用9mm手槍及12發子彈逃逸。

員警洪重男身中15刀，左前胸3刀傷及肺臟，背部2刀、右頸1刀傷及主動脈，不幸殉職。員警張大皞則是左頸有長10公分、深4公分的刀傷，右頸一道5公分撕裂傷，所幸急救後撿回一命。

案發後10天，警方獲報在汐止山區1處空屋，發現未燒光的血衣及身分證殘角，掌握王姓兄弟身分，最後在殉職員警的「二七」當天，逮捕犯案的王姓兄弟。

王柏英身分證遭燒毀後僅剩小角，上頭隱約可見的部分住址卻成重要破案關鍵。（翻攝照片）

王姓兄弟在睡夢中遭逮捕，原本堅決不吐實，直到專案小組出示包括血衣在內的證物後，兄弟倆才承認自己就是兇手。原來，兄弟倆的真正目的是搶銀行，但因黑星手槍屢屢卡彈，恐搶銀行無法得逞，因此才計畫殺警奪槍，2009年3月13日，最高法院依強盜殺人罪判處王柏英死刑、王柏忠無期徒刑定讞。王柏英現仍關押牢內，等待槍決。