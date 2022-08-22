美國一再要求台灣加強軍購，不過前民進黨立委沈富雄今天表示，美國智庫多如過江之鯽，背後金主恐怕不少是軍火工業，一天到晚對「兵推」樂此不疲。如果我們聽命美方的建議，災情只有更加慘重。台灣應多費心去推演如何使「打不得」成為常態，而不是去參加一打就注定後果不堪設想的什麼「兵推」！

沈富雄今天在臉書表示，台灣要「武推」不要「兵推」，但這個「武」不是武統的武，武統之推，北京一定常常在推，不用我們操心，我們也無處置喙。

他說，「武」者，「止戈」也。「武推」就是「止戈」之推，如何讓兩岸領導人化干戈於無形，雖「腦動」，繼之以「心動」，終究不敢「手動」，旗未飄而已偃，鼓未擊而已息，讓一場三方皆是輸家的戰爭連發生的機會都沒有。

沈富雄指出，美國智庫多如過江之鯽，背後金主恐怕不少是軍火工業，所以，一天到晚對「兵推」樂此不疲。其中聲名卓著的「戰略暨國際研究中心」（CSIS）今年就預計要兵推22次，7月上旬的第11次兵推就邀了我方10位學者專家參與，口譯哥趙怡翔也在應邀之列。

最近的一次是8月3日的第17次兵推，假設中國於2026年對台灣發動戰爭，兵推的結果是：美軍損失航母兩艘，每艘載有兵員6000人，戰艦損失20幾艘，戰機500多架；中國解放軍的船艦損失100多艘，海軍陸戰隊22000名在台灣南部登陸，向北推進時，補給發生困難。

台灣國軍則以優勢兵力守住台北盆地，但其餘各地遭受極大摧毀，全島傷亡難以估計。沈富雄強調，值得注意的是雖然戰況慘烈，但美、中雙方本土卻絲毫未受波及，做為主戰場的台灣最是半壁江山，生靈塗炭。

他說，如果我們聽命美方的建議，全民皆兵及全面提升「不對稱作戰」的戰備，其結果就算成功地阻絕共軍登陸或向北推進，但災情只有更加慘重。

沈富雄表示，台灣不需什麼「護國神山」，她本身就是一座「神山」，美國丟不得，中共忘不得，雙方越是繃得緊，越是打不得，即使兵推的結果，美方由慘勝變為大勝，台灣又可以撈到什麼好處？

他認為，台灣應多費心去推演如何使「打不得」成為常態，而不是去參加一打就注定後果不堪設想的什麼「兵推」！