NCC推動「數位中介服務法」草案引各界批評，苗栗縣長參選人謝福弘也在臉書發表評論，他廣邀民眾一起到國科會的公共政策網路參與平台，表達反對的立場，拒絕惡法通過，捍衛網路言論自由。

謝福弘表示，一向高喊言論自由的民進黨，竟然準備通過「數位中介服務法」，一旦這部惡法通過，未來大家在網路上的發言，將不是法院審核說的話是真是假，而是政府決定說的話是真是假。

謝福弘說，從中天新聞台被關台、社維法傳喚留言的網友，原本以為捍衛言論自由的民進黨也不演了，決定強推「數位中介服務法」，而且將涉入所有社群網路平台，包括大家互通訊息的line都將被監控。

他提到，在傳播學有一種理論叫做「沉默螺旋理論」，當有壓力的時候，即使是多數的意見，也會因為反對意見極為強勢，多數人反而選擇沉默，於是真正的意見遭到打壓，他不樂見這樣的情況發生。

謝福弘說，為了網路言論自由，他懇請所有縣民朋友，一起到國科會的公共政策網路參與平台，表達反對的立場，一起捍衛網路言論自由，捍衛說話跟表達意見的權利。