【旅遊經 編輯部報導】淡水漁人碼頭仲夏具浪漫與熱鬧氛圍，於日前7月22日開始，每日晚間除了沁涼的水舞聲光秀，每半小時與情人橋光雕秀一同展演；8月份連續3週還舉辦河海音樂季活動，而值得一提的是，9月份還有眾人期待的4場煙火秀，即將自中秋連假開始登場，包括：9月9日及25日為「9分9秒」河上煙火；11日及18日為「6分6秒」陸上煙火，而且還有全台首放月亮型煙火！

2022淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動-水舞秀

2022淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動-水舞秀

今年漁人碼頭煙火首場適逢「9」月「9」日，以「長長久久」及「六六大順」為元素設計煙火主題，祈願來參與的民眾能幸福長久、百事大順，其中還有特殊的月亮造型煙火全台首放，讓遊客大飽眼福！400米海景煙火為今年度漁人碼頭的煙火秀拉開序幕，6吋主力高空彈煙火滂薄氣勢升空，再配合中秋佳節營造節慶氛圍，首次施放「月亮造型」搭配「愛心造型」煙花，增添了節慶溫馨氣氛，還有1/2牡丹環煙火彈，律動的牡丹煙火在空中綻放發出夏日熱情。

月夕煙花 月亮造型+愛心造型煙花彈模擬圖

璀璨無比 二分之一牡丹環模擬圖9月份後續3場煙火秀，也持續以3D律動煙火及各式造型圖案點亮港灣夜空，精彩可期！9月份煙火施放的同時，持續有水舞展演，不同曲目搭配不同舞姿，將光影噴泉與經典音樂元素結合，加上震撼環繞音響，呈現出完美動人的漁人碼頭水舞，活動期間共計播放7首耳熟能詳的歌曲，每週以3首曲目輪播，樂音如唯美浪漫的「鐵達尼號」，是大家共同的幸福回憶，深受老中青、情人們的喜愛。

木棧道「越南美食」的人氣美食「越南春捲」

木棧道「魔力莎義式手作冰淇淋」的人氣冰品「鳳梨椰奶」

LOVE廣場配合中秋節設置宇宙與玉兔的夜間景緻燈飾

LOVE廣場配合中秋節設置宇宙與玉兔的夜間景緻燈飾

看完煙火秀也別急著離開，現場還有充滿異國風情的「Nite Birds」樂團演出讓您駐足欣賞，木棧道商店街也有人氣美食越南春捲及人氣冰品鳳梨椰奶值得品嘗；此外，LOVE廣場也有配合中秋節設置宇宙與玉兔的夜間景緻燈飾，還可以找找宇宙九大行星，月亮和小白兔，與您一起拍照打卡，也能順道來敲響廣場的幸福鐘，讓幸福久久！

新北市漁業處表示，今年暑假自7月22日起安排了2個月在淡水漁人碼頭辦理仲夏繽紛樂一系列精采活動，除了水舞秀搭配情人橋光雕秀，還有璀璨煙火秀。民眾可多利用大眾運輸搭乘淡海輕軌或是公車26來漁港走走，吃海鮮、看夕陽、賞煙花觀水舞、打卡拍美照。

※.活動DM──

圖片：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供