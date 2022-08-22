【旅奇傳媒/編輯部整理】為搭配交通部觀光局今(111)年7月15日起推出的「悠遊國旅補助方案」以及自由行旅客之需求，交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處（以下簡稱縱管處）即日起至10月底，接續推出多項「徐行縱谷」單車一日及二日遊程，結合獨特餐食、在地體驗及自行車友善旅宿等三種優惠方式，提供旅客更豐富多元的旅遊選擇，邀請旅客秋季賞稻浪、遊花東、品美食！

▲「徐行縱谷」單車遊程，提供旅客更豐富多元的旅遊選擇。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

其中所新推的「縱谷騎行好食光」優惠方案，係規劃於9-10月間限定日期開團，遊客購買「徐行縱谷」單車經典二日遊，即加贈市價1,500元在地獨特餐食體驗，限量140個人次，名額有限，售完為止。

在「縱谷騎行好食光」優惠方案中，縱谷北區新城至壽豐的洄瀾漫波單車路線，將結合「漁場鍋物三代目及定置漁場導覽」，深度認識花蓮友善海洋的定置漁業文化，4人以上輕鬆成團。縱谷中區光復至玉里的森林溫泉單車路線，則結合玉里布農族的「部落旬味餐桌及原民風音樂會」，透過美食、歌聲及故事，感受部落文化所傳承的生活態度，25人以上成團。

此外，秋天是觀星的好時機，因此縱谷南區池上至關山的田園風光單車路線，特別與鹿野高台「浪漫星空旅行！星空導覽加在地好滋味」結合，8人以上成團。「縱谷騎行好食光」期間限定日期開團，精彩內容及特色晚餐錯過可惜！

▲「縱谷騎行好食光」結合在地獨特餐食體驗。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

另外「單車遊讀自由配～悠遊國旅方案」，則是讓旅客依照個人喜好自由組合「單車遊讀體驗一日遊」及「在地體驗活動」，單車路線多元，體驗內容豐富，包含水上遊憩、戶外休閒活動及部落文化體驗，而體驗活動可安排於單車體驗的前後7日內，讓旅程規劃可以有更多的彈性！只要4人同行，即享總團費折扣1,000元好康優惠。

還有「花東單車假期～悠遊國旅方案」，凡入住於花蓮、臺東指定之合法自行車友善旅宿，即可加購徐行縱谷「單車經典二日遊」或「單車遊讀體驗一日遊」，只要揪親朋好友2人一起報名，還可享500元優惠（即每人折扣250元），拼團達4人以上即成團出發！

▲旅客依照個人喜好自由組合「單車遊讀體驗一日遊」及「在地體驗活動」。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

縱管處郭振陵處長表示，本次推出的所有優惠方案旅客皆可搭配悠遊國旅，自行選擇住宿地點，每人每晚最高可享1,300元住宿優惠。此外，凡購買遊程者還加贈徐行縱谷限量涼感袖套，具美觀、防曬、防蚊等用途，旅客也不用擔心體力不足，以上單車遊程均有褓姆車或領騎全程隨行，部分單車遊程更可選擇電動輔助自行車，帶你體驗花東單車旅遊的輕鬆自在！

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