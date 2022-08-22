由民進黨新北市長參選人林佳龍（前排中）擔任召集人的「台灣正連線」22日成立，並與民進黨彰化縣長參選人黃秀芳（前排左起）、基隆市長林右昌、基隆市長參選人蔡適應、立委陳亭妃等人一同啟動。（黃世麒攝）

年底九合一選舉將至，正國會黨公職及各縣市參選人今（22日）發起「台灣正連線Online」活動，並提出台灣正名、公元紀年、世代新憲等十大政見主張。台灣正連線召集人、新北市長參選人林佳龍表示，要讓全世界都看重台灣的民主，且早在2007年民進黨就啟動國家正常化運動，15年後的台灣民主化還需昇華，國家也還未正常化，所以「國家要正常，台灣一定強」。

林佳龍表示，年底18歲修憲案的公投同意權，是從2005年後的最後一次修憲，至今也已推動一年多，是邁向正常國家的重要過程，可是中國卻說台灣公投要中國14億人同意，顯示年底選舉結果格外重要。

年底九合一選舉將至，正國會黨公職及各縣市參選人今（22日）發起「台灣正連線Online」活動。（實習記者邱芊攝）

年底九合一選舉將至，正國會黨公職及各縣市參選人今（22日）發起「台灣正連線Online」活動。（實習記者邱芊攝）

他呼籲，選民要支持捍衛台灣利益的候選人，台灣民主要怎麼制定遊戲規則也是自己的事，此次麻煩製造者是大陸，他同時也質疑同是新北市長候選人的侯友宜，對國民黨代表團大陸一事表示是值得商榷的問題，到底站在哪一邊。

台灣正連線團長、基隆市長林右昌指出，這次正連線運動，是台灣的民主發展的新起點，此活動不只是選舉行動，更是政治運動，百位的台灣勇士提出的10項共同主張，是希望對台灣的國家正常化注入新力量、提出新方向、計畫新策略，這就是台灣正連線的意義。

林右昌表示，以往正常國家運動多在中央層次，由上而下推動，但這次台灣正連線，是由下而上，透過選舉宣傳，讓正常國家理念在地方扎根，希望正常國家運動能夠成為台灣政治運動的主流論述，而正常國家運動，也要達成縣市平權、財政合理劃分、更公平的社會制度，希望所有支持相同理念的其他黨派和候選人，都能加入這次正連線運動。

民進黨基隆市長參選人蔡適應提到，中國威脅傷害了台灣的經濟及產業，軍演危害了基隆北方三島的漁業及國際航運活動，為了維持台海和平，追求台灣人的安全，台灣每個城市都該積極和國際交往，結交國際盟友。

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳表示，台灣邁向正常國家的方法，就是讓台灣各縣市的優點站上國際舞台。台灣的國防外交處處受到中國打壓，唯有從居住、教育環境著手，厚植國家，讓中國想要打壓也敬畏三分，台灣才能真正走向正常化的道路。

立委陳亭妃說，希望台灣的大家可以一起支持，將台灣正常國家的理念推廣出去，投給支持正常國家理念的候選人，在各個角落不斷宣揚，從各階層讓台灣國家邁向真正的正常化。立委吳琪銘說，以年底18歲公民權修憲案為例，國家的民主制度跟憲法也需與時俱進，才能跟上世界的腳步。

記者會最後，正連線運動10名共同發起人也一起上台，依序介紹10項共同主張，「台灣正連線」10項共同政見包括台灣正名、公元紀年、世代新憲、縣市平權、責任政治、智慧交通、人才留鄉、居住正義、安心生養、老後照顧。