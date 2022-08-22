日前彰化縣審計室針對彰化縣內公共運輸進行檢討，彰化從2019年至2021年獲交通部補助超過億元推動公車電動化及智慧化服務，但因為設站、停車等問題影響完工的使用效益，遲遲未有電動大客車進駐，縣府表示，今年1月共有29輛電動大客車補助獲核定，目前正積極打造車輛、基地等，希望能在年底前在彰化看到電動大客車上路。

彰化縣審計室檢討彰化縣公共運輸問題，表示2019年至2021年彰化獲交通部公路總局補助超過1.2億元，加速推動公車電動化及智慧化，另外彰化內也沒有電動公車在運行，應加強輔導業者增加改善，營造綠色友善的搭乘環境。

縣府工務處長林漢斌表示，縣內包括彰化、員林客運有申請39輛的電動大客車，但因為是全國競爭行計畫，最終今年1月共獲得補助29輛電動大客車，目前車輛已經在打造，最快預計11月能夠交車，加上充電樁測試、車輛上廠商收付款系統等，因此希望能夠在年底前上路。

目前縣內是由彰化客運獲得補助，共有29輛新車，選在花壇作為電動大客車的停放基地，相關作業都已經在進行中，另外員林客運爭取的10輛電動公車未獲得補助，未來預計使用承租電動大客車的方式，服務彰化鄉親，路線包括員林到補新、溪湖到二林等。

林漢斌強調，除了民間單位外，縣府也規劃7大轉運站，包括二林、溪湖都已經進入發包，鹿港則持續招商中，田中高鐵則將設置新式候車亭，和美則規劃在公所前以BOT方式營運，彰化、員林則持續找用地，提供給鄉親更安全舒適的乘車環境。