苗栗造橋鄉一名80歲老翁，22日早上5點多，在大山交流道附近道路，不明原因摔落3公尺高坡崁，經消防人員協助脫困送醫，所幸老翁無生命危險。
該名8旬老翁疑似早晨出門運動散步，卻不明原因跌落坡崁，所幸路過民眾聽見老翁哀號，才趕緊報案求援。造橋消防分隊獲報前往救援，利用繩索架設及雙節梯將老翁救出。
老翁被救起時意識清醒，僅有頭部些微外傷，目前已送往苗栗醫院救治，其身分跟墜落原因仍有待進一步確認。
苗栗造橋鄉一名80歲老翁，22日早上5點多，在大山交流道附近道路，不明原因摔落3公尺高坡崁，經消防人員協助脫困送醫，所幸老翁無生命危險。
該名8旬老翁疑似早晨出門運動散步，卻不明原因跌落坡崁，所幸路過民眾聽見老翁哀號，才趕緊報案求援。造橋消防分隊獲報前往救援，利用繩索架設及雙節梯將老翁救出。
老翁被救起時意識清醒，僅有頭部些微外傷，目前已送往苗栗醫院救治，其身分跟墜落原因仍有待進一步確認。
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