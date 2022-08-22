疫情不只衝擊各行各業，連國中小學童的體重也受影響。市議員邱素貞21日指出，台中市國小學童肥胖比例從108年13.53％，去年成長至13.63％；國中肥胖率則從108年的16.36％增加到去年為17.42％，教育局應規畫體重控制方案。台中市教育局表示，肥胖問題確實需要重視，本學年度將加強宣導飲食教育。

台中市議會今天進行教育文化業務質詢，市議員邱素貞、陳淑華、蕭隆澤聯合質詢表示，為避免疫情擴散，去年政府發布三級警戒、今年疫情嚴峻期間也實施遠距教學，許多學生宅在家裡，吃得多、動得少，使得兒童及青少年肥胖比例上升。

根據教育部國教署的統計，109學年度國小學童肥胖盛行率為25.4％、國中則達29.9％，邱素貞說，等於每4人就有1人有過重或肥胖的問題，她認為學生時期就應該推行減胖運動，教育局應妥善規畫。

陳淑華則強調，學童飲食不均衡的問題嚴重，應教導他們正確的飲食觀念，教育局尤其應該落實含糖飲料不進校園政策。

教育局長楊振昇說，教育局重視學童肥胖的問題，除了要求含糖飲料不進校園，也推動跳繩、大隊接力、球類等多項運動；111學年度並將以「健康選、聰明配」主題推動飲食教育，教導學童正確選擇餐點。