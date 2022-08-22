余苑綺昨日病逝，遺照由父母親自挑選。（台北市攝影記者聯誼會提供）

余苑綺靈堂佈置典雅。（台北市攝影記者聯誼會提供）

曝挑選余苑綺遺照過程 余天淚喊：是她原本出道照

余天、李亞萍的二女兒余苑綺昨（21日）病逝，享年39歲；今（22日）、余苑綺的遺照曝光，余天、李亞萍下午一點多帶著外孫到會館，2人一路上互相攙扶，余天表示遺照是許多年前全家人一起拍攝全家福的獨照，大約是余苑綺22歲時所拍，「那時候她想出道，就選了這張看起來很活潑的照片。」

他說，手機裡存了很多女兒的照片，很快就挑選出這張當作遺照。當被問到余苑綺日前錄製的遺言，余天控制不住眼淚的說：「這個現在先不要講，謝謝。」

余苑綺老公Gary。（林淑娟攝）

余苑綺的嬸嬸、余龍的遺孀紀寶如在近11點時抵達會館，並進行靈堂佈置，12點時，余苑綺的遺照送到，完成最後的佈置；弟弟余祥銓在12：42分抵達，低頭不語進入會館，而余筱萍在下午2點時帶著余苑綺的大女兒樂樂抵達會館。余苑綺老公Gary在下午2點抵達會館外，看到現場的媒體後雙手合十的向大家致謝：「謝謝，辛苦了！」並隨即走進會館。

余天受訪時表示：「原本蔡總統、立法院游院長中午12點要過來，但因為還沒佈置好，跟他們說看能不能明天再來。」立法院院長游錫堃在近2點時到場拈香，待了10餘分鐘後離去，離開時受訪：「我來哀悼余小姐，也請余天大哥、大嫂一定要保重，余大哥跟我年紀差不多，年紀都大了，一定要顧好身體，尤其余小姐還有2個小孩，未來都需要他們的照顧。」