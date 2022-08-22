蘇澳區漁會另推123愛台灣國產禮盒，內有1尾龍虎石斑魚、2包白帶魚卷及3尾竹筴魚。（吳佩蓉攝）

新鮮透抽、白蝦、白帶魚食材、料理出美味餐點。（吳佩蓉攝）

蘇澳區漁會特推黑鮪魚肉排，希望黑鮪魚通路能更廣泛。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣蘇澳區漁會每年都販售超值夯肉海鮮中秋禮盒，今（22日）推限量「鱻宴搶鮮集錦禮盒」，記者會現場漁會加碼價值250元的白帶魚卷；因近期與大陸關係緊張，漁會另推「愛台灣國產禮盒」，販售遭大陸禁止出口的竹筴魚與白帶魚，漁會總幹事陳春生表示，用實際行動購買禮盒，大家一起愛台灣，幫助漁民。

漁會表示，中國大陸近日接連禁止石斑、白帶魚、竹筴魚等農漁產品進口，南部養殖的石斑跟南方澳的白帶魚、竹筴魚皆受到衝擊，遂推出中秋超值限量海鮮禮盒與愛台灣國產禮盒。

漁會此次推超值禮盒有，南方澳黑鮪魚腹肉魚排、龍虎石斑魚、漁夫船凍透抽、船釣白帶魚卷、鯖魚片、鮮凍白蝦共6大項，記者會現場漁會再加碼價值250元的白帶魚卷，限量1500盒，總價價值超過2000元，搶鮮價只需1780元。

陳春生指出，因前陣子大陸片面之詞，禁止進出口石斑、白帶魚及竹筴魚，使南部養殖業、南方澳漁業都受衝擊，遂推123愛台灣國產禮盒，內有1尾龍虎石斑魚、2包白帶魚卷及3尾竹筴魚，讓大家吃國產魚、顧漁民、愛台灣，期盼能幫助漁民，度過此次難關。

他說，特別推薦黑鮪魚排，因黑鮪魚有做恆價的採購，一部分做罐頭、一部分研發做鮪魚排，朝多元化發展，不要只做生魚片跟罐頭，藉此希望黑鮪魚的通路能更廣泛；強調每次販售禮盒，如細算金額都賠錢，但能讓漁民有多項通路銷售、處理辛苦捕撈的魚貨，是漁會本質的業務。

漁會理事長蔡源龍表示，今年中秋禮盒都是國產魚，魚貨跟以往不一樣，因物價、運費都上漲，故禮盒價格也多一點，「農漁本一家」，大陸那無法進出口石斑魚，大家就互相幫忙推銷，一連串的連鎖效應才不至於影響太大。