苗栗今天確診分布圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天22日新增新冠肺炎本土確診505例，其中男性273人、女性376人，年齡分布1歲以下至93歲，今年1月1日至今天0點，累積本土案例10萬6656人，人口占比確診率達19.92％。

因應疫情所需民眾常會使用家用快篩試劑，衛生局長張蕊仙說，使用前記得先詳閱快篩試劑說明書，並依步驟操作，採檢時雙鼻腔深度約2到2.5公分，等待時間約15到30分鐘。

如快篩結果呈陽性(雙條線)，將檢測卡匣上寫上檢測者姓名與採檢日期，並與健保卡放在一起拍照，透過電話視訊診療院所醫師進行診斷，及早隔離治療，避免發生家庭或職場群聚感染。

徐耀昌縣長叮嚀，開學日在即，近期北部地區疫情已呈現升溫，預估開學後全台疫情將可能升溫，為防範校園疫情，並減低染疫後住院、重症及MIS-C症狀與機率，接種疫苗是最有效的預防方式。

提醒5到11歲兒童至少應完成2劑疫苗接種，12到17歲青少年應完成3劑疫苗接種，尚未接種疫苗的6個月以上到5歲的嬰幼兒，也請家長不需觀望或等待疫苗，建議儘速安排家中幼兒接種，才能儘早獲得保護力，家長可逕至衛生局全球資訊網瀏覽本縣71家疫苗合約院所名單 ，選擇意願院所預約後接種。

疫情多變，防疫不鬆懈，平時仍應戴好口罩，勤洗手消毒，注意個人衛生。守護自己及家人健康，共同維護社區安全防線。