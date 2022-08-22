民進黨前新竹市長林智堅因「論文門」事件退選桃園市長，改由立委鄭運鵬上陣，針對論文事件，鄭寶清今（22日）接受網路節目專訪強調，他認為國安局長陳明通所指導的173篇論文應該全部公開，社會進步的基礎，就是在別人研究成就繼續往前走。

鄭寶清表示，陳明通所指導的173篇論文應該全部公開，學術論文最大好處可以大家分享繼續往前走，社會進步的基礎，就是在別人研究成就繼續往前走，如果大家把研究成果「塞」起來，是怕什麼？

外界攻擊他就是論文的爆料者，鄭寶清回應，自己從來沒爆過料，反而都是被詆毀的份，壓垮林志堅的最後一根稻草是中華大學也將認定他抄襲，從林智堅出席中華大學的倫理審查發言，就可以研判。

鄭寶清說，中華大學論文抄襲涉及竹科委託中華大學的報告，該報告沒有對外發表，若是他要爆料也不會這麼早爆料，用膝蓋想也知道，自己只是被汙衊而已。

他表示，論文事件年輕人感到被壓迫感，一般研究所都考得很辛苦，寫論文要花很多時間，因此感到相對剝奪感，又怎麼會相信執政黨，需要去建立年輕人的信賴，因為這些人可以推翻掉執政者的權力。

至於為何無法獲得民進黨提名，鄭寶清回應，蔡英文總統一定會尊重桃園市長鄭文燦，為了一人、一派之私，拋棄民進黨的核心價值，若沒有核心價值還剩下什麼？

他也批評鄭運鵬說，選過兩次立委但都不住在選區，要深耕比較辛，且只有選過龜山、蘆竹等區，桃園宗親族群意識大於政黨意識，桃園需要在地、在心、在行，由外地人來選當然得不到選民認同。