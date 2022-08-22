台南2警遭砍殺雙亡 歹徒逃亡劫走警槍、24發子彈

台南市安南區今（22）日發生2名員警追捕機車竊賊時遭持刀攻擊，最後雙雙殉職的不幸消息，稍早台南市長黃偉哲已對此事做出回應。

據了解，台南市消防局派救護人員獲報前往現場時，2警已無呼吸心跳，送醫搶救後皆宣告不治，而其中1名員警身上的手槍與24發子彈都被搶走，目前警方正全力緝凶中。

對此，黃偉哲於臉書發文指出，已將此案件責成市警局掌握偵辦進度並對外說明，自己也正前往安南醫院探視。