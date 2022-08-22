歐洲經濟籠罩在衰退陰影下，英國「衛報」比較歐盟4大經濟體，認為西班牙衰退可能性最低。另據專家分析，原本同樣背負「歐豬」汙名的西班牙和義大利已成對比，關鍵在勞動力與出口結構的轉變。

衛報（Guardian）20日將歐盟前4大經濟體德、法、義、西步入衰退的可能性做了一番排列，位於能源危機、旱災、供應斷鏈3大風暴核心的德國衰退機會最高，義大利居次，法國第3，而西班牙通膨雖是4國中最高，但因經濟結構相對好，也不依靠俄國能源，最不可能陷入衰退。

國際貨幣基金（IMF）預測今明兩年西班牙經濟成長率（GDP）為4%和2%，在4國中表現最佳；義大利明年成長估值0.7%，是其中最差。

義大利和西班牙都正迎來疫後旅遊復甦，有利於占兩國GDP都逾10%的觀光產值，雖然俄國天然氣占義大利需求25%，但根據歐盟統計局（Eurostat）7月通膨數字，義大利的8.4%比西班牙的10.7%好，為何兩國經濟前景卻成對照？

英格蘭銀行（Bank of England）政策分析師阿圖絲（Carla Subirana Artús）15日撰文分析12年前歐債危機時曾受「歐豬4國」汙名的葡萄牙、義大利、希臘、西班牙如今經濟表現分歧，西、葡走出「放牛班」但義、希仍深陷其中，原因是前2者過去10年認真做了結構性改革。

她指出，西班牙成功分散製造業和出口結構，變身歐洲排名在前的汽車零組件製造國，外匯來源不再高度依靠觀光，而是提升了化學品、醫藥、機械和專業服務業的出口。

歐盟統計局最新數據也顯示，西班牙6月出口成長1.3%，製造業大國義大利反而出口衰退5.3%。

阿圖絲表示，義、希10年期公債殖利率攀升，而西、葡則保持與歐洲經濟「資優生」荷蘭相近的水準，代表西、葡的經濟體質調整較佳、更能吸引企業投資。

除了出口，學者普格（Sebastián Puig）和桑傑士（Ángel Sánchez）2017年在西班牙智庫艾爾卡諾皇家研究所（Elcano Royal Institute）發表文章比較義、西兩國的經濟指標，也有其他發現。

他們分析，雖然兩國人口都面臨高齡化，但西班牙靠年輕移民支撐出一個遠比義大利健康的人口結構；此外，女性勞動參與率在西班牙從1990年的34%提升到2014年的53%，同期間義大利只從35%升到40%。

當然西班牙的經濟仍有未解難題，阿圖絲指出，退休年金改革不動和青年失業率自2019年以來居高不下，是兩大陰影。

不過，伊比利半島仍比義大利半島前途光明。在經濟學家出身的總理德拉吉（Mario Draghi）請辭後，義大利將在9月舉行國會改選，反移民、對歐盟疑拒的極右派選情看好，使得經濟界更普遍看壞義大利的未來。（編輯：林憬屏）1110822