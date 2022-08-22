和泰車(2207)日前舉辦全新TOYOTA GR86上市發表會，因為缺車窘境，將新車首批限量僅60台，和泰車今年銷量也將由年初15.5萬台目標降到14.7萬台，TOYOTA為12.6萬台、LEXUS為2.1萬台，市占預估為34.2%，總市場銷量預估也從46萬台下修至43萬台，汽車訂單仍有6000至一萬台尚未交貨。和泰車周一股價續跌，繼上一個交易日失守月、季線，本周一再摔下600元大關。

TOYOTA總代理和泰車上周四發表全新TOYOTA GR86，上市三天接單超過700張，搭配GR86上市，和泰車也結合最新Web3的創意行銷手法，發行TOYOTA Taiwan首款NFT-GaRage 86。活動上線四天吸引近4000位粉絲報名參加。

隨著Web3、區塊鏈、元宇宙、NFT等創新應用逐漸興起，TOYOTA領先投入布局，透過GR86的上市，結合GAZOO Racing的賽道精神以及GR86熱血駕馭的特性，首次發行GaRage 86 NFT，運用新世代的行銷工具與新世代的客群溝通，建立在未來元宇宙的品牌形象。

本次GaRage 86是以活動的形式結合NFT發行，NFT發行總數為400組，稀少的數量讓玩家趨之若鶩；同時，NFT本身具備動態進化的機制，隨著活動的進行，NFT將會有三階段的變化，玩家可以在過程中去感受到NFT所帶來的互動樂趣。

此外，TOYOTA更在虛實整合上大玩創意，GaRage 86 NFT首創結合「GR86半年免費試乘」、「GR賽道活動體驗」、「GR限量手錶」等的實體賦能，透過實體賦能的應用，讓NFT不僅僅是精美的數位收藏品，更多了實質的用途。

目前通膨、原物料上升，定價上確實有壓力，和泰車總經理蘇純興也提到，有在規劃漲價。而缺車何時會緩解？原先評估是下半年會緩和，但目前情況看來，恐怕仍需維持一段時間。

至於防疫險理賠拖累財報，和泰產險因而虧損的認列，蘇純興總經理也說明，產險是一次性影響，公司營運無礙，花點時間即可解決，本業上也正常，品牌也沒有受影響，增資仍在規畫中，危機之後就會往上升。