世邦魏理仕今（22）日公告，將公開標售台北市信義區「環球世貿大樓」的部分樓層，賣方為三商美邦人壽，預計十月開標。

世邦魏理仕（CBRE）今天表示，受業主獨家委託公開標售台北市信義區「環球世貿大樓」部分層。

而此次委託標售的所有權人三商美邦人壽，因投資踩雷、財務面臨壓力，加上被捲入淨值風暴，不但辦理增資，七月中旬已以83.5億元，順利處分台北市內湖「精英電腦大樓」整棟辦公大樓，給中國人壽，以補足資金缺口，估計處分利益約12.6億元

至於三商美邦此次將標售的「環球世貿大樓」部分樓層，位於台北市最具指標的信義金融商圈，該大樓近捷運紅線象山站出口，大面玻璃帷幕外牆設計，可直接眺望「台北101」大樓、以及象山公園等自然景觀，為信義區內少有可分層分戶投資的優質商辦大樓。

根據世邦魏理仕最新的商辦市場研究報告指出，2022年第二季台北市主要辦公商圈總淨去化量，自上季的1,807坪，溫和回升至4,203坪，自2020年新冠疫情爆發以來，中小型企業對未來的不確定性，導致辦公室需求時有增減。

惟在國內經濟逐漸復甦，且中大坪數辦公室供給量持續吃緊的環境下，台北市辦公室空置率仍維持在低點3~4％。

加上近期原物料大幅上漲及全台缺工潮，未來預計要新建釋出的商辦大樓，以及透過都更程序改建的老舊商辦大樓，將可能出現工期大幅延後的情況。

此外，興建成本的大幅增加，也使得許多有辦公室自用需求的企業，轉往目前現存的商辦大樓評估，不僅實際使用面積坪效較高，若能搭配國際性的專業物管公司進行維護管理，且在步行可達捷運站的範圍內，均是國內外企業主列為優先投資評估之標的。

本次標售的「環球世貿大樓」，具有不同高低樓層及坪數釋出，一共分為七標，銷售面積自50坪起到1,800坪不等，可供投資人進行選擇及彈性調配。

其中標次之一，位於高樓層18樓，可直接遠眺「台北101」大樓，視野及景觀可媲美「台北南山廣場」大樓的頂級辦公環境。

本次標售底價，相當具有吸引力，只需要信義計畫區商辦價格的一半即可進駐，在現今市區辦公大樓供給相當有限的情況下，預估將吸引許多知名本土和外商公司進駐。