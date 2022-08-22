恒指22日開低走高，盤初跌1％，此後強勢翻紅，截至午盤，恒指漲0.2％，報1,9812.52點。國企指數收6,752.22點，漲0.48％。紅籌指數收3,679.05點，漲0.7％。恒生科技指數跌0.03％，報4,190.97點。美團、網易漲3％。

中國人民銀行行將一年期貸款市場報價利率（LPR）從3.70％下調至3.65％，將五年期LPR從4.45％下調至4.3％，帶動大陸房地產股集體爆發。旭輝控股漲超8％，雅居樂集團等漲超7％，寶龍地產、美的置業漲超6％，碧桂園、融信中國等漲近5％。

個股方面，小米集團上半年經調整淨利年減逾60％，公司股價大跌3.3％，最新報價港幣11.28元。

國美零售復牌暴跌17.59％，8月19日晚間，國美零售發佈公告稱，公司將於8月22日正式複牌。同時，國美零售宣佈擬重組公司業務板塊，剝離虧損業務，注入大股東兩處物業及安迅物流部分股權，以優化資產結構，提升融資能力。

長城汽車漲11.5％，大陸國務院常務會議指出，為擴大消費、培育新增長點和促進新能源汽車消費、相關產業升級、綠色低碳發展，會議決定，將已兩次延期實施、今年底到期的免徵新能源汽車購置稅政策，再延期實施至明年底，預計新增免稅人民幣1,000億元。