洋基老闆史坦布瑞納(左)與歐尼爾。（路透）

紐約洋基22日賽前在主場表揚明星外野手歐尼爾（Paul O'Neill），他過去在洋基王朝扮演重要角色，球團決定將他的21號球衣永久退休，成為隊史第23人。歐尼爾8年前被列入洋基英雄榜，他的牌匾懸掛在球場紀念牆。這個重要典禮老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）也親自出席，卻遭到觀眾報以噓聲。

史坦布瑞納拿著裱框的牌匾上去給歐尼爾，當他離開的時候現場噓聲愈來愈大。有趣的是總管凱許曼（Brian Cashman）並未現身，但是歐尼爾致詞時提到凱許曼的名字，觀眾就立即爆出噓聲。

Hal Steinbrenner got some boos from Yankees fans as he presented Paul O'Neill with a #21 plaque pic.twitter.com/Q3Z46ViSYd — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) August 21, 2022

對於看到歐尼爾與其他洋基球星歡聚一堂，球迷還是很高興的，包括李維拉（Mariano Rivera）、波沙達（Jorge Posada）、柏尼威廉斯（Bernie Williams）、馬丁尼茲（Tino Martinez）、派提特（Andy Pettitte）都有出席。

歐尼爾說：「人生中很多夢想都不會實現，這就是我為何要慶祝這一天，因為這是我畢生最大的夢想。」歐尼爾今年59歲，打過17年大聯盟（1985-2001），效力紅人隊8年、洋基9年，拿過5座世界大賽冠軍，其中4座在洋基獲得。

「5年內贏得4次世界大賽，這種事何時才會再出現？我很驕傲成為那支隊伍的一分子。」2000年世界大賽對戰紐約大都會，歐尼爾5戰繳出0.474打擊率立下戰功，他以強悍的傳球肩膀聞名，被球迷暱稱為「勇士」。