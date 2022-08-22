台南市警局第二分局警員今早追捕嫌犯過程中，疑似遭到嫌犯襲擊，造成2名員警身亡。（圖／讀者提供）

台南市警2分局民權派出所涂姓、曹姓兩名員警，今上午追捕機車竊盜案時，遭歹徒割喉攻擊，2人送醫後皆不治身亡，警方調閱周邊監視器，發現嫌犯騎乘一輛紅色失竊機車，車牌「369-PGB」，目前已通報全台警政單位圍捕攔截，同時也提醒線上同仁「注意自身安全」。

台南市二分局民權派出所曹姓員警今早與涂姓員警一同追捕涉嫌偷竊機車的嫌疑犯，意外遭到嫌犯攻擊割喉，經搶救後宣告不治。（圖／讀者提供）

台南市警2分局民權派出所兩名凃姓、曹姓員警，22日上午10時許受理1件機車竊盜案，兩警先開巡邏車前往安南區尋車，負責受理的陳姓員警騎機車稍後趕到現場，卻在台江大道與北汕尾三路口，發現兩警已倒地不起，趕緊通報消防局，竟發現兩警已遭人持刀殺害，凃警身上的手槍與24發子彈並遭搶走。

台南市消防局派救護人員前往現場時，發現兩警已無呼吸心跳。其中涂警疑遭割喉，臉、兩手與脖子都有刀傷，送往台南市立安南醫院已宣告不治，曹警到院前血液幾乎流光，緊急輸血仍無法恢復生命跡象，警方現場未查獲凶刀。

警方調閱周邊監視器，發現嫌犯騎乘一輛紅色失竊機車，車牌「369-PGB」，目前已通報全台警政單位圍捕攔截，同時也提醒線上同仁「注意自身安全」。