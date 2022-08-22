立委余天是民進黨新北市長參選人林佳龍團隊成員，他的二女兒余苑綺於昨（21）日病逝，享年39歲。林佳龍透露，昨在跑行程時收到消息後，馬上致電余天，告知先把家裡的事情處理好，不用擔心或分心，余天則要他繼續加油，盡全力跑下去。

行政院長蘇貞昌昨在「秉友會」總會長交接典禮上，肯定林佳龍擔任交通部長時推動的基隆輕軌變捷運、增加汐東線、淡江大橋、淡北道路、關渡新橋等政績，並稱「支持好人才、才有好將來」，讓同樣受邀參與該活動的林佳龍相當感謝。

林佳龍於臉書表示，自己過去就是蘇內閣團隊的一員，近日勤走基層，鄉親們都提到蘇貞昌「會做事團隊」的行動力，尤其蘇貞昌過去為新北建設打下基礎，總統蔡英文上任後再整建新北的交通、停車場、捷運等建設，都讓市民們感念在心。

另外，林佳龍透露，昨前往「秉友會」總會長交接典禮途中，接到余苑綺病逝的不幸消息，馬上與余天通了電話，「他要我繼續加油！」林佳龍說，「我們肩上有使命，必須盡全力跑下去，不負期待。」