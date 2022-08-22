教育部長潘文忠今公布開學後的校園防疫新制，確診者及其同班同學快篩陽性，要進行7天居家照護，期滿無症狀可入班上課，快篩陰性則正常到校上課。高中以下學校8月30日開學，前兩周按照舊制即「1人確診班級停課3天」，9月12日起適用新制；至於大學，則從開學日起就適用新制。

潘文忠今天下午在指揮中心記者會中宣布，因應開學防疫準備，教育部函請環保署協調縣市政府環保局針對高級中等以下學校(含幼兒園)等校園環境，以及周邊公共空間與設施進行環境清潔消毒，開學後學期間每周配送80萬劑次快篩試劑，各級學校（含幼兒園）安全庫存量自30％調升至50％，以為因應。

至於開學後的校園防疫新制，潘文忠今表示，9月12日起，高中以下學生若確診或快篩陽性，要進行7天居家照護，期滿無症狀可入校上課；確診者的同班同學及教師，學校提供1劑快篩試劑，快篩陰性無症狀可上課，如有症狀應盡速送醫。

確診者同班同學，快篩陰性可正常上課。(教育部提供)

在中小學中，針對與確診（及快篩陽性個案）摘下口罩共同活動15分鐘以上（如社團活動等），學校提供1劑快篩試劑，快篩陰性無症狀可上課，如有症狀應儘速就醫。

大專校院有的9月初開學、大部分是9月中旬後才開學。潘文忠說，大專校院從開學日起就適用校園防疫新制，確診或快篩陽性，要進行7天居家照護，期滿無症狀可入班上課。

與確診者在未戴口罩下相處15分鐘以上，快篩陰性可正常上課。(教育部提供)

大專校院方面，與確診者摘下口罩共同活動15分鐘以上的人員，學校提供1劑快篩試劑，快篩陰性無症狀可上課，如有症狀應盡速就醫；與確診者全程佩戴口罩共同活動的人員，進行自我健康監測。

至大專校院及高中以下各級學校住宿生，潘文忠說，依據指揮中心規定，確診者同寢室室友比照同住親友，實施居家隔離或自主防疫。

高中以下學校住宿生，居家隔離及自主防疫期間不入校上課；如為在校隔離者，居家隔離期間不離開隔離宿舍。至於大專校院住宿生，居家隔離不入校（住宿生不離開隔離宿舍），自主防疫期間不入班上課。

確診者同寢室友比照同住親友，隔離7天。(教育部提供)

大專校院及高中以下各級學校防疫假別規定，潘文忠說，確診、快篩陽性或居家隔離者，教職員工可請公假/防疫隔離假，學生可請防疫隔離假；教職員工及學生於自主防疫期間，可請自主防疫假；學生如有身體不適或快篩陰性仍有疑慮者，可請防疫假。

潘文忠強調，中以下各級學校含幼兒園開學後仍持續落實入校前量測體溫、「生病不上班，不入校（園）」原則，各縣市及大專校院因應疫情如有需因應疫情調整授課方式，得與教育部應變小組研商後施行彈性機制，惟仍應兼顧校園健康安全，並保障學生受教權益及家長照顧學生的需求。