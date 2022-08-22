經濟部政務次長陳正祺今天代表經濟部，與美國印第安納州州長侯康安簽署「台灣-印第安納經濟合作及貿易關係瞭解備忘錄」，雙方未來將在半導體、潔淨能源等產業相互合作，推動各領域的發展。

今天的簽署儀式在外交部舉行，外交部長吳釗燮，以及行政院農委會、教育部、國科會、勞動部與美國在台協會台北辦事處等單位均派代表出席觀禮。陪同來訪的普渡大學工學院代理院長藍斯壯也和緯創董事長林憲銘簽署「產學合作MOU」，將在人才培育方面進行產學合作。

侯康安表示，印第安納州在製造業方面具有堅強的實力，也是全美在卡車等車輛製造重鎮，在生物科技領域具有潛力，此次簽署MOU匯聚雙方的共同願景。

他舉例，未來雙方可開發出更多、更有效率的再生能源，也會有更多在經濟和學術上的合作，不僅嘉惠雙方產業間的合作，更能攜手解決世界迫切的重要課題，為台美帶來更多的機會與經濟發展，他很高興能做為台灣的夥伴，期待未來能在半導體、生技、潔淨能源等領域取得更多的進展。

陳正祺則表示，台灣是全世界半導體重鎮，囊括逾5分之1的晶片製造產能，隨著電子產品需求增加，晶片需求也跟著攀升，台灣半導體產業結合印第安納州的實力，相信可以共同塑造未來產業版圖。此次與印第安納州簽署MOU，除了擴大經貿合作、強化供應鏈韌性之外，也延伸到產學合作，開啟合作的新時代。