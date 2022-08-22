新竹縣36歲陳姓工程師，早上起床後感到頭後側到脖子疼痛，伴隨噁心和頭暈症狀，頭痛在站起來時出現，躺下10分鐘內就緩解，至新竹台大分院生醫醫院就醫，電腦斷層發現陳男腦靜脈竇鼓漲及輕微硬腦膜下血腫，診斷為罕見的「低腦壓頭痛」，採用「硬膜外血液貼片」治療，頭痛症狀幾乎完全消失。

神經部醫師李承軒表示，「低腦壓頭痛」一般為自發性顱內低壓，通常為不明促發因子造成，少數發病前有跌倒、提重物、打噴嚏或劇烈運動，被認為可能有相關性。另接受腰椎穿刺後腦脊髓液滲漏或者因脊髓腔廔管造成，根據統計國內每年每10萬人約5人會得到此病。

李承軒說，低腦壓頭痛典型症狀為急性「姿勢性頭痛」，常在直立姿勢下15分鐘內出現雙側後腦至頸部、前額部或全面性頭痛，而在平躺數分鐘內可減緩，通常止痛藥無太大幫助。

低腦壓頭痛目前認為是經由一些微小外力，導致脊髓硬膜產生小裂隙，造成硬膜內的腦脊髓液滲漏至外部，合併症狀為後頸僵硬、噁心想吐、聽覺異常及耳鳴、畏光、背痛等，嚴重併發症有腦血腫、靜脈栓塞、腦梗塞。

李承軒表示，低腦壓頭痛若一般保守治療無效或是有腦出血等嚴重併發症時，將採取「硬膜外血液貼片」治療，先抽取患者自身血液約20毫升，注射於脊髓硬膜外腔空間，藉由血液凝固特性將硬膜裂孔補起，病人通常在治療後1、2天內獲得改善。

李承軒指自發性顱內低壓有高達9成的誤診率，若診斷正確多可經由治療改善治癒，提醒若患有突發姿勢性頭痛、偏頭痛、頸椎型頭痛、鼻竇炎、端坐性心搏過速症或腦部病灶等與姿勢有關的頭痛，建議至神經科門診詳細診視。

新竹縣新竹