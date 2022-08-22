文化部長李永得公開允諾國際動漫館會續留台中，卻說他就任時，前部長鄭麗君指國漫館是「毒瘤」。台中市政府發言人黃國瑋表示，對於中央沒有要遷走國漫館，市府表達表謝；至於「毒瘤」一說，當初是前市長林佳龍與鄭麗君簽訂的MOU，「毒瘤是指林前市府的計畫嗎？」

黃國瑋表示，國漫館於2018年4月動工，當時是林佳龍擔任市長，且開工時文化部還派司長參加，若有問題，文化部為何參加開工典禮？該工程在盧秀燕就任市長時，工程進度已達14％，盧市府未改動計畫，文化部等到工程進度達50％時，卻因故撤出興建計畫。

黃國瑋強調，市府爭取國漫館續留台中，從新場址的選擇到確定，所有公文往返、會議紀錄都可佐證，市府持續推動該計畫，現在卻被李永得說是「上當」；市府樂見國漫館續留台中，但公共建設不應淪為選舉操作、因人設事，李永得稱被「打悶棍」，是打在所有期盼國漫館的中部人身上。