嘉義縣溪口鄉衛生所宿舍長期閒置，加上使用年限將屆，嘉義縣政府向衛生福利部爭取經費，今舉辦衛生所宿舍棟拆除暨高齡友善長照衛福據點新建案工程開工祈福儀式。（呂妍庭攝）

嘉義縣溪口鄉衛生所宿舍長期閒置，加上使用年限將屆，將改建成高齡友善長照衛福據點。（呂妍庭攝）

嘉義縣溪口鄉衛生所宿舍長期閒置，加上使用年限將屆，嘉義縣政府向衛生福利部爭取經費，今舉辦衛生所宿舍棟拆除暨高齡友善長照衛福據點新建案工程開工祈福儀式，預計明年9月完工，可提供在地鄉親長照服務。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉縣老年人口比例居全台之冠，如何讓在地民眾得到最好的安養，是縣府施政刻不容緩的課題，至於總經費1404萬元新建物完工啟用後，1樓規畫做醫事C據點，可服務20至30名長輩，2樓則打算爭取設銀髮健身俱樂部及辦公室，提供長輩專業的運動空間，讓長輩可以成功「活躍老化」。

翁章梁也提到，因地點尋找不到，縣內很多醫事C據點都設在市區外圍，衛生所變醫事C ，反而補足這塊，能夠照顧街面的人，未來多了這處新空間，長輩就不用都擠在衛生所的空間，期待明年完工，能充實溪口老人照顧的能量。

今上午由翁章梁、立委陳明文、溪口鄉長孫維聰等地方民意代表出席開工祈福典禮儀式，衛生局長趙紋華表示，嘉縣邁入超高齡社會，長照資源建置是嘉義縣重點著墨政策，在符合長輩需求的核心下，本案規畫設計即將高齡友善及長照服務的概念融入設計之中，也感謝衛福部經費挹注，讓嘉縣的長照資源日漸完備。