台中國漫館爭議再延燒，今天上午文化部長李永得在周玉蔻廣播節目《新聞放鞭炮》中，說明還原國漫館選址過程，並批評台中市長盧秀燕就國漫館設址一事的發言是「沒良心、無良的政客」，追根究柢，是台中市政府的不積極作為，才讓文化部提報至國發會的計畫被退回。

事件的起因是，原規畫設立在台中市的國家漫畫博物館，近日傳出可能生變，位址將轉到台南，對此盧秀燕指是「行政院打槍文化部」，並呼籲行政院長蘇貞昌尊重文化部規劃。李永得今天在廣播節目中特別說明，是台中市政府不積極作為，才導致文化部提報至國發會的計畫被退回。

李永得表示，國漫館共歷經三階段，第一個階段是2017年的時候，文化部和中市政府簽了MOU，「那時候還是林佳龍當市長的時候，文化部長是鄭麗君，所以他們兩位簽了一個合建國漫館，台中市政府要蓋電影中心，其中分到3000坪左右給文化部作為漫畫博物館，文化部出4.45億元，當時合約是這個樣子。可是到了2020年5月13日，麗君部長要卸任前的一個禮拜，她宣布這個MOU終止，終止合作。」

李永得表示，當大家問鄭麗君為何在卸任前一周宣布這麼重大的事件？「麗君部長跟我講，她跟我交接時第一件事情就交接這個，她說這是一個毒瘤，為什麼是一個毒瘤呢？因為文化部跟台中市政府，尤其是盧秀燕當市長的台中市政府，溝通了將近30次，然後台中市政府根本傲慢、怠惰，不甩文化部，所以最後所要興建完成的建築，完全不符合國漫館的需求。」

李永得說，文化部因為漫畫館的需求，徵詢很多漫畫界的人，包括出口、空間應該要怎樣，台中市府完全不理，「所以麗君部長認為這是一個毒瘤，她說她做壞人，先幫我解決掉，所以她宣布終止。所以可見得當時台中市政府溝通本來就是很難的事情，這是第一階段，就叫做電影中心裡面的國漫館，文化部補助4.45億元，麗君部長宣布終止。」

然而，宣布終止後，問題並沒有解決，李永得表示，因為台中的立法委員還是希望漫畫博物館留在台中，但不是在那個地點，「他們同意可以另外找地點，台中市政府盧秀燕市長也希望留在台中，所以盧秀燕就說要來跟我見面。原則上我們也同意兩件事情，第一個當時承諾補助4.45億元我們照給，但希望之後蓋好的電影中心有大概3000坪的空間，能做跟動漫有關的展示，或給動漫廠商進駐，這是第一個，錢照給，第二個，我們國漫館另外尋找地點。坦白講，當時台中市政府也很認真的提出7個地方，後來我們文化部也邀請專家去勘查，最後選定一個叫做帝國糖廠。」

帝國糖廠土地大概將近1000坪、建物500坪，李永得表示，台中市政府當時提及如果選定這個地方，原有OT計畫，市府會協助解決，「換句話說簡單講就是說，我們如果選定這個地方，他會幫我們提早跟廠商解決，把土地跟建物交給文化部來規劃，開始去進行。才這樣講完而已，我們的同仁就根據這樣的承諾，因為這個還是要報國發會。然後要報國發會的時候，台中市政府竟然就翻臉了，他說對不起我沒有辦法提前交給你，必須等到2024，2024以後才能夠交給我們，那個時候我們公建計畫已經寫好，準備要送國發會了，所以我們同仁就想說算了，就先送國發會再說吧，尊重台中市政府的期程。」

但送國發會過程不順，被退件，李永得表示，「退回來理由兩個，第一個是原來的漫畫博物館計畫到2022年就結束了，現在我們2021年才要再提，所以國發會希望我們重新提，不要說提修正案，這個是政府內部作業程序的問題。其中最重要的問題是國發會質疑我們，建物要到2024年才交。」

李永得表示，除了帝國糖廠，還有一個地點第一倉庫，「那個是屬於台鐵局的，是台鐵局的房舍跟土地，當然那個地方已經被列為所謂的文化資產，是歷史建築，所以它也不能做別的用途，所以台鐵局也願意移撥給台中市政府，那台中市政府移撥給我們。但是光這個程序和整修的程序，我看至少要7年以上才能完成。所以簡單來說我們在2021年的11月報這個公建計畫，建物要到2024年才能交，國發會怎麼可能同意呢？所以國發會說根本不行，所以他們不通過這個計畫，所以台中市政府說我們知情台中市政府要2024才能交，可是也因為這樣子國發會不同意我們計畫通過。」

李永得表示，原本是一片好意，「因為當時麗君部長宣佈完畢以後，我們還在考慮，不要讓人家拿到一個話柄，好像換了一個部長就換地方；然後換了一個政黨，因為原來是和林佳龍市長簽的，不要說換了國民黨就把漫畫博物館移走，我們盡量不要。我們釋出的是絕大的善意和誠意，但是他一定案馬上翻臉，打了一個悶棍。所以我說怎麼這麼無良的政客。」

李永得表示，文化部積極善意處理，台中市府也該積極和業者解決和協調，而不是等到2024年，此外，李永得也認為，盧秀燕發言請行政院長蘇貞昌「要尊重李永得部長的規劃，好像在挑撥我和蘇院長之間的信任關係，我覺得這個沒有必要」。