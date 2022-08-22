性別、年齡歧視是常被討論的職場議題，加拿大知名電視台女主播拉佛萊姆（Lisa LaFlamme），疑似因頂著一頭灰白頭髮播報新聞慘遭公司開除，更要求她保密解僱一事，讓這位資深主播非常傻眼。該事件引起輿論炸鍋，不少人控該電視台涉及性別與年齡等歧視，更有13萬人連署要求讓拉佛萊姆重返主播台。

58歲的拉佛萊姆主持主播收視率最高晚間新聞節目10多年，可謂是非常資深，她於16日在推特發佈一段2分鐘影片，透露她被開除加拿大電視網(CTV) 全國新聞主播職務，她在影片中表示公司決定令她感到震驚和悲傷，還進一步指出，公司要求她對自己被解職保密，網友紛紛也在評論區表示不解與憤怒，「這（拉佛萊姆遭解僱）對CTV是多麼大的損失啊！」、「Oh no」、「我無法相信這是真的，這對加拿大的新聞界也是一個非常大的損失，希望這不意味著你永遠被消失。」

據悉，在新冠盛行期間，因不方便前往髮廊染髮，拉佛萊姆決定停止染髮，呈現自然髮色。加拿大媒體報導稱，CTV新聞主管麥克梅林（Michael Melling）曾質問是誰批准拉佛萊姆頂著白髮上鏡，對此表示非常不滿，此後二人還在工作中爆發衝突，最終梅林決定開除這位資深主播。

隨後， CTV發佈聲明稱，拉佛萊姆被解職是由於「觀眾收看習慣的改變」，並未提及引各界熱議的「髮色」風波，並宣佈首席新聞主播將由39歲記者奧馬爾薩赫迪納（Omar Sachedina）接任。