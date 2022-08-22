落日飛車將於11月26日在台北流行音樂中心舉辦演唱會。（夕陽音樂提供）

金曲獎最佳樂團「落日飛車」將於11月26日在台北流行音樂中心舉辦暌違3年的大型專場演出，演唱會取名為「夕陽流行音樂中心」，落日飛車團長國國表示：「在夕陽無限好聽巡迴結束後，我們希望回到台北做個大的升級、新的主題的演出，飛車未來只要是3000人以上的演出，我們就會使用這個名字。」

他分享由於近期流行音樂逐漸分眾化，使用場地「流行音樂中心」為演唱會命名的一大含義也是希望能透過此次演唱會來重新定義什麼叫做「流行音樂」，希望用飛車的方式、風格來重新定義什麼叫做「流行音樂」。演唱會風格部分，他們除希望加入許多不同的台北城市風景元素外，也希望將台北流行音樂打造得像一個「仙境」，「因為流行音樂對我們來說有著十分神聖的感覺」。

演唱會主視覺意境頗豐，由一顆鮮紅的落日、海洋般的深藍背景以及點綴般的山脈、雲海與光點組合而成，令人驚喜的是，這個主視覺竟不是透過人力，而是由AI製圖工Midjourney

製作而成。落日飛車表示：「因應『夕陽流行音樂中心』這個演唱會主題，我們在發想視覺時就想到時下最流行的AI技術，這個軟體輸入關鍵字就可以自動生成不同的設計，有點像現在許多人聽流行音樂的習慣都是由串流軟體的演算法推薦，生成出來的圖也很符合落日飛車想要的演唱會意象，簡直太完美了。」

睽違3年回到家鄉「台北」進行大型演出，落日飛車不諱言表示：「其實有點近鄉情怯，太久沒有在故鄉開大型專場，不知道大家會有什麼樣的反應。」面對接下來連續的歐美巡演以及演唱會排練行程，團員們也紛紛報名「重訓課」以及「皮拉提斯」課程鍛鍊自我體力，苦笑直說「真的好硬啊」；落日飛車「夕陽流行音樂中心」演唱會門票8月27日於拓元售票系統開賣。