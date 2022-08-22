台北市大安第六公墓用地，2017年規畫改建為蔣渭水紀念廣場，卻有袁姓民眾指出，2017年遷建公墓，殯葬處僅在墓園入口及各墳墓旁貼公告，未依規定書面通知家屬，就擅自「刨人祖墳」，不能接受。殯葬處表示，程序處理確有疏失，會再回去研議適合補償作法。

袁姓民眾指出，父親在1959年過世，遺體依基督教儀式，葬於台北市大安第六公墓，北市府2017年規畫將該處公墓用地，改建為蔣渭水紀念廣場，要遷建公墓，但殯葬處卻未依規定書面通知家屬，而將第六公墓均視為「無主墳墓」，僅在墓園入口處及各墳墓旁貼公告通知。

袁姓民眾表示，當年因兒子重病未去掃墓，直到2018年的年中再去時，卻發現墓地已變成公園，父親的骨骸不知去向，向殯葬處查詢，他們說因無法連繫到家屬，直接代為挖掘，發現下方空無一物，也因是空墓，不得領取市府補償費用。他怒批，無法忍受殯葬處僅公告四個月，未盡通知墓主及家人之責就「刨人祖墳」。

台北市議員李慶元表示，據他查證，大安第六公墓內有1126門墳墓，只有4門是1945年以前日據時期下葬的，其餘均是國民政府來台以後才下葬，而且依規定葬在公墓事先都要登記，但殯葬處竟然連一位家屬的連絡資料都沒有，未能善盡管理公墓的責任，失職在先，未能以書面通知家屬，違反法令在後，應給予家屬適度補賠。

台北市議員參選人林岳龍則要求，北市府未來在公有第二靈骨塔完工後，應至少在祖先牌位區提供一個牌位給袁姓民眾，讓家屬有個安厝祖先牌位的地方，彌補因殯葬處失職及不當措施對家屬造成的傷害。

殯葬處表示，目前程序上的確有疏失，會再回去研議適合補償作法，至於免費提供民眾牌位的方案，因為收費有相關規定，要再視個案討論。