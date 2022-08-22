木蘭女足聯賽衛冕者台中藍鯨21日在亞洲女子俱樂部錦標賽對陣泰國亞洲研究學院（CAS），唯有獲勝才能拿到10月冠軍決賽的門票，可惜奮戰全場力保不失，卻也無法攻破主隊大門，最終雙方以0比0握手言和。藍鯨雖未殺入決賽，首次參賽仍繳出1勝1和的不敗佳績。

「賽前教練團都有對對手做分析與戰術設計，今天選手也確實做到了，」藍鯨教頭呂桂花說：「雖然我們今天沒有打贏，但這場球賽能打平就已經非常非常不容易了。」

藍鯨與CAS在本屆女足亞俱盃東亞組都已取勝緬甸代表隊，但淨勝球CAS占優，藍鯨21日必須獲勝才能晉級。面對CAS的強勢攻擊，藍鯨門神蔡明容與後防線屢屢救險，並耐心等待反擊機會。0比0僵持到最後10分鐘，呂桂花指示球員壓上搶攻，最好機會是隊長賴麗琴突入左側禁區起腳，可惜被門將擋出，1球之差無緣爭冠。

蔡明容表示，此次戰術針對對手進攻跑位，隊友都有做到教練的戰術策略，在防線上較密集，因此進攻上的連線會比較辛苦，但是防守上已完成超過百分之百的守備任務。

台中藍鯨將搭乘22日下午的班機回國，準備接下來的木蘭聯賽。呂桂花表示，此次錦標賽可以看到許多高強度碰撞的搶球、具有速度感的短球傳送及準確度極高的長球，如此有強度的足球無論在國內的聯賽或國家隊都難以想像。

「要打像這樣子強勢的長球，對我們來講不是這麼適應。」呂桂花說：「我們的優勢是在空隙間短球的連結、轉移，我們要打的空隙間的足球要怎麼在好的時間點下，利用速度做一些展現，找出機會得分，這是我們接下來要努力的方向。」