對於頑固性尿毒性搔癢症之患者，口服與外用藥物效果均不佳時，大里仁愛醫院皮膚科醫師呂賴穎建議可考慮照光療法。（台中仁愛醫院提供／馮惠宜台中傳真）

約4至8成的洗腎患者為尿毒性搔癢症所苦，台中一名70歲多年洗腎男近日因疲倦、皮膚乾燥且奇癢難耐，因為全身搔抓晚上癢到睡不著經常失眠，後來到台中大里仁愛醫院檢查，診斷為慢性腎臟病相關的尿毒性搔癢症。經皮膚科介入共同照護，配合藥物、衛教與照光治療三個月後，搔癢情形明顯改善，也改善了晚上的睡眠品質。

大里仁愛醫院皮膚科醫師呂賴穎表示，據統計，約4至8成的洗腎患者為尿毒性搔癢症所苦，這是一種發生在慢性腎衰竭患者的局部或全身性發癢，病因不明，但推測可能為一種全身性的免疫失調反應，成因包括：洗腎不完全、副甲狀腺亢進症、高血鈣或高血磷等電解質失調狀態、維生素A過多等都可能是致病危險因子。

呂賴穎說，儘管沒有藥物能夠一勞永逸地控制尿毒性搔癢，在皮膚搔癢部分仍建議有慢性腎臟病或已在洗腎的民眾可進行一些簡單的保養與治療：包括1規律洗腎，2皮膚保濕與避免過度搔抓，3若病人已出現紅疹甚至結節性癢疹，除乳液外需加上外用類固醇或其他止癢藥膏來做症狀控制，4 口服抗組織胺與抗癲癇藥物。

呂賴穎指出，對於頑固性尿毒性搔癢症之患者，口服與外用藥物效果均不佳時，可考慮使用照光療法。照光對於尿毒性搔癢症的有效在於可以減少發炎前期細胞素，造成肥大細胞衰敗凋亡，調節免疫系統，且照光療法沒有口服藥物的嗜睡、昏沈等副作用。

呂賴穎建議，針對頑固性尿毒性搔癢症之患者，除了按時腎臟科洗腎治療外，可以配合皮膚科治療與衛教，提升患者預後品質。