改運補財的好日子又來了，就在8月23日的天赦日，堪輿專家廖大乙提醒大家，這天的日子非常好，在農曆七月，當日又正沖虎，趁著這天的日子，去廟裡拜拜求神，改運補財效果特別強，記得先懺悔再求，保證有效。

堪輿專家廖大乙說，「天赦日」是玉皇大帝為世人開恩赦罪的特別日子，每年的天數及日期都不一樣，今年共計有５天，國曆的8月23日，也就是農曆7月26日，是今年第２個天赦日，大家可以把握這一天，去為上半年的不順利，進行一個清理後，再為自己的下半年祈福。

天赦日的日子本來就很特別，而8月23日這一天，因為生肖沖虎，又遇上農曆七月慈悲月，可說是千載難逢的日子，大家要好好把握住。記得可以到家裡附近的廟宇去拜拜。

廖大乙說，有空去拜拜的人，天赦日當天上午前往廟裡參拜，供品可準備香蕉、梨子、鳳梨、蘋果等水果，取台語「招來旺平（安）」的吉祥寓意；也可以準備柿子和花生，表示「好事會發生」；麻粩等甜食則代表健康長壽；也可以準備各種糖果、餅乾，拜完後與人結緣，當大家開心打開來享用時，也等於幫你打開好運，分享的人愈多，結的善緣就愈廣，大家心存歡喜說好話，福氣也累積更大。

另外，要怎麼求才會靈驗，廖大乙說，很多人拜拜時，都感覺神明好像聽不到自己說話似的，其實，去拜拜時，要把神明當成老師、長輩、甚至是父母，這樣你就會覺得貼近很多，你會跟父母說很多的話，所以，就可以跟神明好好說話，祂們都能接受到你的心聲。

而要在天赦日求財及好運，記得一個最重要的步驟，就是要先懺悔，在過去的日子裡，你我一定有做的不好，或是做錯事的地方，也許並不自知，所以，記得先懺悔，若有習慣抄寫懺悔文的人，可以帶去拜拜，一起燒化，效果會更好。

廖大乙也提醒，不論什麼宗教信仰，都可以誠心懺悔，多做布施，可為自己改變磁場，帶來好運。每個人都可能無意中說錯話，或得罪別人而不自知，天赦日這天，可以透過捐贈錢財或物資的捐獻、捐血或做志工來發揮分享、布施的精神，廣結善緣，心誠則靈。也可以打電話給久未聯絡的朋友，向他們表達感恩或致歉的心意，只要誠心懺悔，都能為未來帶來好運。