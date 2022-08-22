民眾黨主席柯文哲上周末南下高雄輔選，批評高市府在燈會期間「飛個無人機花8億」，並提到高捷美麗島站應該去政治化改為大港埔站，而國民黨高雄市長參選人柯志恩則認為，針對高市府財政問題與柯文哲看法、理念相近，對此，綠營議員痛批雙柯只會唱衰高雄。

高市議員黃文益表示，柯文哲和柯志恩不斷抹黑、唱衰高雄，從台積電設廠到台灣燈會無人機經費等，一再傳遞不實言論。他批評柯文哲擔任台北市長這8年一點進步都沒有，他見不得別人好又愛幫別人穿小鞋，只會不斷批評，8年走來始終如一。

黃文益指出，柯志恩看起來想要走前高雄市長韓國瑜的路線，先唱衰高雄，企圖拉抬自己聲勢，但沒想到不斷自打嘴巴，種種跡象顯示，柯文哲、柯志恩就是「雙柯雙騙」，不斷欺騙大眾及社會，因此，他們堅決反對這些人用騙術吸取選票。

針對高捷美麗島站改名一事，高市議員李喬如表示，會將捷運站命名為美麗島站是為了紀念台灣民主、自由、人權的價值，希望柯文哲、民眾黨可以多了解一點台灣歷史，並尊重歷史的價值，不要再以台北人的觀點看高雄。

高市議員林智鴻表示，柯文哲、柯志恩根本是雙柯聯手唱衰高雄，2人酸葡萄心理，一搭一唱見不得高雄好，柯文哲、柯志恩21日晚間在高雄逛夜市巧遇，他建議雙柯應該要舉辦一場唱衰高雄擂台賽，輸的人跳愛河，贏的人繼續在愛河上唱衰高雄。

高市議員參選人蘇致榮批評，柯文哲到高雄就抹黑台灣燈會花8億元，但高市府澄清，高雄地方總預算共4.7億元，而明年台北燈會預算金額則是近6億元。事實證明，柯文哲只會造謠抹黑，而柯志恩竟稱自己與柯文哲的看法、理念接近，雙柯根本就是唱衰高雄、抹黑高雄的想法相近。

湯詠瑜指出，柯文哲熱愛貶低高雄，以一種無知般的自大稱高捷美麗島站應該改名為大港埔站，按照柯文哲的邏輯，台北捷運中正紀念堂站是不是也應該要改名為南門站，才得以符合地理文化？奉勸柯文哲不要連台北市都治理不好，還要來高雄亂。