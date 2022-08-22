資深藝人余天與李亞萍的二女兒余苑綺勇敢抗癌8年，21日傍晚仍不敵病魔辭世。余天已故弟弟余龍遺孀、余苑綺的嬸嬸紀寶如今（22日）上午不到11點就來到余苑綺的追思會場，待了3個多小時的她在下午2點多離開，受訪時被問到痛失愛女的余天夫婦情況，她難過表示：「天下父母心，怎麼安慰都沒有用⋯⋯」

紀寶如說，余苑綺自己也說她是基督徒、需要禱告，「她最美好的仗已經打過了，當跑的路也已經跑盡了，該守的的道已經守住了，上帝一定會為她戴上榮耀的冠冕，她去當天使了」。關於余苑綺預錄的遺言影片與後事安排，她說這讓家屬自己來公佈，相信過幾天大伯大嫂或是祥銓他們都會說。

余苑綺是否自責不孝？紀寶如說，「她最放不下的就是小孩，而且她那麼孝順那麼乖巧，她一定很自責，她做的、最美好的仗已經打過了，她很勇敢，相信大家都看得到！」至於余苑綺的兩個小孩，她難過頓了幾秒後低調表示還好而原本說「我有看到」的她，後來也改口說沒看過余苑綺的遺言影片。