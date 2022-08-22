彰化縣和美警分局大霞派出所劉姓員警，2019年遭檢舉涉嫌以插乾股的方式包庇特種行業，每月收受2至6萬元不等賄款，警方搜索劉姓員警及色情行業住所、辦公室並拘提相關人員到案，訊後遭檢方依貪污等罪嫌移送地院偵辦，近日地院審結判決出爐，依《貪污治罪條例》判處有期徒刑3年6月，可上訴。

劉姓員警涉嫌利用職務之便貪瀆，彰化地檢署地察官莊佳瑋指揮法務部調查局彰化縣調查站偵辦，搜索劉姓員警及色情業者之住所、辦公處所、營業場所等處，並傳喚、拘提相關人等到案說明，並在調查階段，找到另外共同參與的金姓1組組員，並將其一同逮捕歸案。

檢方調查，劉、金利用職務機會，將警方擴大臨檢勤務時間與對象，事先向長期配合的2家色情行業通風報信，使其規避查緝，最後甚至以插乾股方式參與經營，作為包庇之對價，每月獲利2至萬6萬元不等，且為了打擊競爭同業，還匿名檢舉取締其他競爭同業，以提升營收。

劉姓員警及金姓1組組員，與辜女、辜女男友洪男，共同經營色情養生館，股份拆分四股，由4人各分1股，辜和洪共出資新臺幣25萬元，金與劉各出資12萬5千元，由辜擔任負責人、洪負責每月結算帳目，提供不特定男客全套、半套服務而每次服務都抽取400元，剩餘性交易與按摩款項則由小姐收取。

檢方訊後認劉姓員警涉犯刑法第231條第2項之公務員包庇他人犯圖利容留性交及猥褻、同法第132條第1項之公務員洩漏關於中華民國國防以外應秘密之消息、貪污治罪條例第7條、第4條第1項第5款之有調查職務之公務員違背職務收受賄賂等罪嫌，提起公訴。

而其實金員在1組就是負責查緝色情業者，當時與劉員備受分局肯定，是取締色情的績優搭檔，訊後金、劉2人分別遭判有期徒刑2年、3年6月；辜、洪２人則都遭判有期徒刑9月，緩刑4年，並向公庫支付25萬4000元。