據路透社8月19日報導，駐布拉格大使館表示，美國將免費向捷克共和國提供8架貝爾軍用直升機，捷克國防部長表示，以肯定這個北約國家對烏克蘭的援助。

捷克正在考慮加快軍隊的現代化，以遠離蘇聯時代的裝備，包括直升機機隊，並向烏克蘭捐贈了多餘的硬體裝備。

斯洛伐克《經濟日報》（Hospodářské noviny）援引國防部長切諾秋娃（Jana Cernochova）的話說，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，我們堅定不移的立場正在得到回報。

「我們不僅因為幫助烏克蘭的努力而贏得了盟友的敬重，而且還得到了他們對我們軍隊現代化的支援。」

美國大使館週四晚些時候在推特上表示，這些直升捷克原先訂購12架直升機之後的一大勝利，除了轉讓和升級費用外，新的8架直升機免費。根據計畫，將有6架AH-1Z蝰蛇(Viper)和2架UH-1Y猛毒通用直升機（Venom）移交。

這意味著捷克共和國包含之前訂購的直昇機，2023年將有10架AH-1Z和10架UH-1Y的戰力。

文章來源：U.S. to give Czechs eight attack, utility helicopters
致杜金娜 土耳其總統政壇盟友獻上悼詞
外交破冰 土耳其總統與敘利亞總統有望會晤
想清楚好嗎？美國務院擔憂國會的俄國提案

#捷克 #免費 #回報 #貝爾 #直昇機