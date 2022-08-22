據路透社8月19日報導，駐布拉格大使館表示，美國將免費向捷克共和國提供8架貝爾軍用直升機，捷克國防部長表示，以肯定這個北約國家對烏克蘭的援助。

捷克正在考慮加快軍隊的現代化，以遠離蘇聯時代的裝備，包括直升機機隊，並向烏克蘭捐贈了多餘的硬體裝備。

斯洛伐克《經濟日報》（Hospodářské noviny）援引國防部長切諾秋娃（Jana Cernochova）的話說，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，我們堅定不移的立場正在得到回報。

Czech Defense Minister Jana Černochová said the US will donate 8 Bell helicopters to her country.



She said the gift came in response to Prague's "clear and unwavering stance since the beginning of the Russian invasion of Ukraine." https://t.co/NoOoxDyKIH — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) August 19, 2022

「我們不僅因為幫助烏克蘭的努力而贏得了盟友的敬重，而且還得到了他們對我們軍隊現代化的支援。」

美國大使館週四晚些時候在推特上表示，這些直升捷克原先訂購12架直升機之後的一大勝利，除了轉讓和升級費用外，新的8架直升機免費。根據計畫，將有6架AH-1Z蝰蛇(Viper)和2架UH-1Y猛毒通用直升機（Venom）移交。

The Czech Republic (🇨🇿) will reportedly receive six AH-1Z helicopters and two UH-1Y helicopters free of charge from the United States (🇺🇸).



The Czech side would only pay for the transport and modernisation of the helicopters. pic.twitter.com/BzI3EnkOO5 — Aerospace Intelligence (@space_osint) August 19, 2022

這意味著捷克共和國包含之前訂購的直昇機，2023年將有10架AH-1Z和10架UH-1Y的戰力。