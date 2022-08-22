現年55歲的周海媚，早年因演出《倚天屠龍記》而一炮而紅，而她多年來在保養方面非常有心得，可說是演藝圈的美魔女代表，不過轉變形象換了短髮造型後，卻被部分網友批年華老去。但是周海媚卻沒有理會別人看法，依然繼續更新自己的動態。日前上傳自己的素顏照，真實素顏令人驚豔。

周海媚近期在抖音發出一則短影片自拍近距離素顏，只見她回眸一看，真實的素顏看起來白皙透亮，彷彿青春少女一般，歲月似乎沒有在她的臉上留下太多痕跡，她穿著休閒黃白帽T以及俏麗的短髮，整個人看起來年輕又有活力，她寫道：「內心安靜的享受當下，走好自己想要的路，做最真實的自己。」

周海媚的素顏看起來非常年輕。(圖/周海媚 抖音)

其實，周海媚對於變老這件事，態度也相當大方，崇尚自然的她認為，年齡只是一個數字，心態才是最重要的，也不用刻意因年紀增長，就要在臉上動手腳，周海媚反而認為，「修修臉」修到最後都變形，那就不是自己了。

周海媚對於變老這件事，態度也相當大方。(圖/周海媚 抖音)

周海媚從年輕時就因美貌成名，回顧她的演藝生涯，一開始是因為她爸爸的提議才參選香港小姐，雖然競選香港小姐選美落選，但也藉機出道，其後事業發展一路順遂，演出《倚天屠龍記》而有「最美周芷若」封號，雖然近期最品減少，但她依舊活躍在社群平台，分享家中5隻愛犬的生活日常，日子過得愜意又舒服，令人稱羨。