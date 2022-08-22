陳其邁由翁綉惠指導下，體驗泥染手作。（崔正綱攝）

高雄市長陳其邁今日上午訪視「大駁二文青創星埕計畫」成果，與在地申請計畫的17名文創青年們一起分享自己的創業歷程，也透過分享中了解青年們的心路歷程，相互交流心得與夢想。陳其邁表示，希望年輕人藉由創造力、想像力、台灣的IP，來翻轉我們舊城區的新風貌，讓社區能夠再生重建。

高雄市文化局表示，自2010年起推出「高雄市文創設計人才回流駐市計畫」，入選者可獲得獎助金，讓具潛力的設計及文創產業人才們專心創作，朝夢想前進。為了吸引更多文創業者進駐歷史街區，去年推動「大駁二文青創星埕－鹽埕哈瑪星青年駐業補助計畫」，以駁二為核心，擴及周邊鹽埕埔、哈瑪星，讓文創產業人才們能在創業初期獲得補助與鼓勵，形成更具規模的文創產業聚落。

從事玻璃、金工創作的欣辰藝術負責人蔡欣辰表示，到現在還是認為創星埕計畫是我最大的助力，半年多前在哈瑪星著手老屋的建設，當時有微電影取景拍攝時遇到創星埕團隊，才知道有此計畫。申請過程中也逐漸釐清自身想法，替自己整理思緒，因為有此計畫，創作想法便得更實驗性。

蘊潮藝術負責人王賢吉表示，將一棟56年前的廢墟老屋，搖身一變成藏在巷弄間發光的小藝廊。他表示一開始鄰居很好奇他到底要在這間破舊不堪的老屋做什麼，到後來鄰居也常常來藝廊看看。他說：「回頭看這一路的轉變，很有成就感，很開心。」

木日空間設計負責人楊道挺表示，透過青年局得知有創星埕計畫，是要將老屋裝修，在哈瑪星找到76年前的老房子，當時屋況慘破不堪，經整修後已達8成，預計1個月內可住進。當時最大動力就是拿了補助後，覺得要在地認真打拚，下定決心要在這深耕。

當日出席的文創青年還有：七二設計洪旻宏、別件室金工陳映秀、好嗜設計翁綉惠、南洄映画洪偉晟、夜奔有限公司黃鴻璽、秝美創藝林佩穎、馥匯文創洪晟富、屋物有限公司王駿騰、沅芷設計林怡伶、小水坑藝術黃培瑜、多點影像李昀修、囍喆室內裝修設計邱奕涵、幸福錄戰隊攝影陳豫成。

陳其邁指出，社區的重建不是只有在建築物的結構，而是在於文化、社區生命的重新賦予新的定義。希望年輕人藉由創造力、想像力、台灣的IP，來翻轉我們舊城區的新風貌，讓社區能夠再生重建，年輕人回到自己的故鄉，或者是來在地源源不斷的生命力，才是高雄最精彩的地方。所以在這幾年，我們持續價碼來補助，以文創跟青創的力量，來讓高雄能夠更美麗。

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