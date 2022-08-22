方文山與學員們分享作詞技巧。（1500聲量學院提供）

由金牌製作人陳子鴻領軍的美國頂尖流行音樂教學品牌「1500 SOUND ACADEMY 聲量音創學院」台北分校，上周末邀請與天王周杰倫合作多首神曲的金曲作詞人方文山親臨「1500」舉辦的金曲大師講座，方文山分析周杰倫新專輯《最偉大的作品》中的歌曲〈紅顏如霜〉歌詞時，意外抖出歌名原想定為〈霜降〉，卻被周董一句「霜降好像牛肉」而重新更名的小插曲，誠實妙語讓現場笑聲連連。

方文山以台北、台中與北京三地連線以「流行音樂是社會共同的記憶」為題，與「1500」的學生分享寶貴經驗和看法；他提到自己入行22年，前面3分之1的時間都在參加比稿，比輸是常有的事，曾經一整年零收入，只好寫1封文情並茂的信給憲哥（吳宗憲），憲哥得知後安排他進入公司上班，他的第一份工作是在版權部幫忙推歌，早年常騎摩托車到唱片公司送Demo，當時一起進入唱片公司的7、8位創作人，至今只剩下他和周杰倫及演唱會音樂總監黃雨勳。他認為創作人要有健康心態，要清楚寫一首歌是要服務大眾還是服務自己，爾後獲得的共鳴自然會有不同。

慕名而來的同學對方文山的中國詞風非常感興趣，方文山以周杰倫最新歌曲〈紅顏如霜〉的詞為例，逐句解析創作技巧，從歌詞韻腳、含意及文字美感都讓同學體會到一首詞作的精闢細理；他也和同學分享「定歌名」秘辛，舉例〈紅顏如霜〉歌名原是想從其中一句「蘆葦花開歲已寒，若霜又降路遙漫長」歌詞擷取「霜降」作為歌名，因為他覺得中國24節氣中的「霜降」很美，後來因周杰倫一句「霜降很像牛肉ㄟ」點醒而作罷。

課後方文山還現場市調同學們的血型，表示：「因為很多人喜歡聊星座，其實我認為血型比星座要準，因為血型是在身體裡面，他會變化你的氣質。」市調結果跟台灣人血型比例差不多，以O型人居多，從有趣的市調中也讓人感受到方文山親和面和細膩的觀察力；此外，開放同學問答時，北部同學對周杰倫的〈夜曲〉寫詞方向感到好奇，方文山坦言這首歌是蕭邦名曲，原名就叫做〈夜曲〉，核心價值清楚就很好寫，「要顛覆美好嘛，所以我一開始就有蒼蠅啊、腐肉啊，前面的歌詞比較暗黑，對照後面的感傷或光明」。

中部同學則對如何串起整首歌的故事線感到迷惘，方文山有問必答地表示：「寫歌先看你的題材，有些不需要故事線，像〈本草綱目〉、〈雙節棍〉比較快節奏的歌，只需要場景的變化，不見得有很清楚的故事，但抒情歌確實要有，像我之前寫給蔡依林的〈倒帶〉，就要去醞釀這個男生忙於事業、忙於理想，忽略了女友，等到女生看破要離開了，他才覺得跪下都可以，只要她留下來。」

北京地區的同學提問如何在寫詞過程中營造空間感？方文山分析「空間感其實就是場景，發生這段愛情或爭執的地方，在城市或海邊或校園都是一種場景，反倒是意境比較抽象，不好用文字表達，必須先鋪墊，例如前面鋪墊了海邊和椰子樹，後面就可以象徵隱喻椰子樹是你的回憶，來到海邊看到椰子樹就想到回憶，這個就是意境」。在作詞技巧上方文山傳授了「情感最大公約數」、「人稱代詞- 你我他」、「韻腳的使用」三大法寶，讓連線三地的學員如獲至寶。